ТикТок в России замораживается

Теперь можно смотреть только старые видео.

Руководство ТикТок приняло решение ограничить публикацию нового контента в России и запретить проводить прямые эфиры. Связано это с новым законом РФ «о фейках» в период проведения «спецоперации» в Украине.

То есть теперь можно смотреть старый контент, а новые видео загружать в TikTok уже нельзя.

Об этом ТикТок сообщила на своем официальном сайте.

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