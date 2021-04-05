Тим Кук, глава Apple, объявил о своем уходе
Через 10 лет.
Как долго можно руководить огромной корпорацией? Стив Джобс делал это до самой смерти. Однако его преемник – Тим Кук – не хочет задерживаться.
Генеральный директор Apple дал интервью изданию New York Times. Менеджера спросили, будет ли он в компании через 10 лет.
Кук ответил: “Cкорее всего, нет”. Однако добавил, что прямо сейчас уходить не собирается. Не в ближайшие годы.
Кто в будущем заменит Кука на посту лидера Apple? Официально неизвестно. По слухам – кандидатами являются вице-президенты Джефф Уильямс и Джон Тернус
Также Кук сказал, что не знает, чем займется после отставки. Свою жизнь без Apple он не представляет.
Источник: appleinsider.com
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