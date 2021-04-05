Тим Кук, глава Apple, объявил о своем уходе

Через 10 лет.

Как долго можно руководить огромной корпорацией? Стив Джобс делал это до самой смерти. Однако его преемник – Тим Кук – не хочет задерживаться.

Генеральный директор Apple дал интервью изданию New York Times. Менеджера спросили, будет ли он в компании через 10 лет.

Кук ответил: “Cкорее всего, нет”. Однако добавил, что прямо сейчас уходить не собирается. Не в ближайшие годы.

Кто в будущем заменит Кука на посту лидера Apple? Официально неизвестно. По слухам – кандидатами являются вице-президенты Джефф Уильямс и Джон Тернус

Также Кук сказал, что не знает, чем займется после отставки. Свою жизнь без Apple он не представляет.

Источник: appleinsider.com

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