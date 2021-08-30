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Тим Кук не закончил — он представит еще один совершенно новый продукт Apple

30 Авг, 2021

Тим Кук не закончил — он представит еще один совершенно новый продукт Apple

О чем речь?

Тим Кук (Tim Cook), руководитель Apple, заявил, что не планирует управлять компанией 10 лет. Он собирается уйти в ближайшем будущем. Но, когда именно, предсказывать никто не берется. Аналитики уверены, что господин Кук уйдет после запуска совершенно нового устройства. Речь может идти об очках виртуальной или дополненной реальности.

CUPERTINO, CA – MARCH 21: Apple CEO Tim Cook speaks during an Apple special event at the Apple headquarters on March 21, 2016 in Cupertino, California. The company is expected to update its iPhone and iPad lines, and introduce new bands for the Apple Watch. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Инсайдер и журналист Марк Гурман (Mark Gurman), считает, что представят Apple AR/VR уже в 2022 году. Таким образом, уже в 2023 году у Apple может появиться новый глава. Тим Кук, напомним, является директором Apple с 2011 года.

Еще один вероятный новый продукт — автомобиль Apple Car. Но электромобиль вряд ли появится скоро.

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