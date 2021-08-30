Тим Кук не закончил — он представит еще один совершенно новый продукт Apple
О чем речь?
Тим Кук (Tim Cook), руководитель Apple, заявил, что не планирует управлять компанией 10 лет. Он собирается уйти в ближайшем будущем. Но, когда именно, предсказывать никто не берется. Аналитики уверены, что господин Кук уйдет после запуска совершенно нового устройства. Речь может идти об очках виртуальной или дополненной реальности.
Инсайдер и журналист Марк Гурман (Mark Gurman), считает, что представят Apple AR/VR уже в 2022 году. Таким образом, уже в 2023 году у Apple может появиться новый глава. Тим Кук, напомним, является директором Apple с 2011 года.
Еще один вероятный новый продукт — автомобиль Apple Car. Но электромобиль вряд ли появится скоро.
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