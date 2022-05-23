Tinkoff Pay в деле — как работает новый платежный сервис

Уже работает в России.

На смену Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay в Россию пришел платежный сервис Tinkoff Pay от одноименного банка. Особенных отличий от перечисленных платежных сервисов у Tinkoff Pay нет. Главная его «фишка» для россиян — он реально работает в России, но пока только в онлайн-магазинах. Банком Тинькофф пользуются огромное количество россиян, поэтому сервис востребован.

О запуске платежного сервиса Tinkoff Pay было известно еще в начале 2021 года. Сервис позволят бесконтактно расплатиться на кассе со смартфона при условии, что он поддерживает технологию NFC. На официальной странице Tinkoff Pay заявлено, что платежный сервис работает в 30 тысячах интернет-магазинах и количество точек приема оплаты через Tinkoff Pay продолжает расти.

Как платить через Tinkoff Pay

Достаточно установить приложение «Тинькофф Мобильный банк» на Айфон или Андроид-смартфон.

В интернет-магазине со смартфона выберите метод оплаты «Tinkoff Pay», затем надо будет авторизоваться в приложении «Тинькофф Мобильный банк» по логину и паролю, выбрать счет и нажать «Оплатить». При выборе метода оплаты через «Tinkoff Pay» со смартфона приложение «Тинькофф Мобильный банк» открывается автоматически.

При оплате через Tinkoff Pay данные ваших карт не передаются в интернет-магазин, что повышает безопасность платежей.

На данный момент Tinkoff Pay работает только в интернет-магазинах, поэтому не является полноценной заменой сервисов Mir Pay, Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Правила начисления кэшбека распространяются на все платежи, выполняемые через Tinkoff Pay. В поддержке банка Тинькофф подтвердили, что в ближайшее время платежный сервис Tinkoff Pay будет работать и в обычных магазинах в России.

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