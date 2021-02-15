“Тинькофф” собирается запустить конкурента Apple Pay и Google Pay

Название ожидаемое – Tinkoff Pay.

Скоро платежных сервисов в России станет больше. Мало вам Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других? Готовьтесь к новинке от «Тинькофф».

С названием в банке долго не мудрили – Tinkoff Pay. Заявка на регистрацию товарного знака уже подана в Роспатент.

Представители “Тинькофф” информацию подтвердили. Tinkoff Pay объединит сразу несколько финансовых инструментов. От технологии tap to phone до мгновенной оплаты товаров онлайн (а также электронного кошелька с токенами банковских карт).

Система, делающая жизнь пользователей удобнее, не помешает. Увы, когда именно заработает Tinkoff Pay – неизвестно.

Источник: vtimes.io

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)