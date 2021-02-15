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“Тинькофф” собирается запустить конкурента Apple Pay и Google Pay

15 Фев, 2021

“Тинькофф” собирается запустить конкурента Apple Pay и Google Pay

Название ожидаемое – Tinkoff Pay.

Скоро платежных сервисов в России станет больше. Мало вам Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и других? Готовьтесь к новинке от «Тинькофф».

С названием в банке долго не мудрили – Tinkoff Pay. Заявка на регистрацию товарного знака уже подана в Роспатент.

Каждый третий владелец iPhone пользуется Apple Pay

Представители “Тинькофф” информацию подтвердили. Tinkoff Pay объединит сразу несколько финансовых инструментов. От технологии tap to phone до мгновенной оплаты товаров онлайн (а также электронного кошелька с токенами банковских карт).

Система, делающая жизнь пользователей удобнее, не помешает. Увы, когда именно заработает Tinkoff Pay – неизвестно.

Источник: vtimes.io

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