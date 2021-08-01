Титановые Apple Watch Series 6, увы, купить не удастся — они исчезли по всему мире

Увы и ах.

Неожиданно титановая версия смарт-часов Apple Watch Series 6 исчезла из магазинов по всей планете. Их нет и в онлайн-магазине производителя. С чем это связано? Вероятно, с подготовкой купертиновцев к запуску Apple Watch Series 7. Однако, аналитик Марк Гурман не исключает и то, что Apple попросту решила отказаться от выпуска этой модели. Таким образом, приобрести новые титановые Apple Watch больше не удастся. Рассчитывать прийдется только на вторичку.

Для тех, кому интересна эта модель или кто планировал купить Watch Series 7 в титановом корпусе это, безусловно, разочарование.

А что думаете вы о титановых Apple Watch Series 6?

Почитаем о титане еще, тем более, что последующее поколение айфон также может получить титановые корпуса:

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