Титановые iPhone — у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут титановые корпуса

Интересно.

Помните Nokia 8910 и 8910i (у меня как раз был такой), мечту подростков и студентов тех лет, невероятный титановый слайдер, самый дорогой телефон на полках магазинов в 2004 и 2005 годах. Помимо стиля у него было неоспоримое преимущество — он был буквально неубиваемым. А еще с его помощью можно было отбиться от врагов в темной подворотне. Так вот, сообщается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max также будут оснащены титановыми корпусами. Никакой нержавеющей стали.

Почему только прошка и флагман? Так уж повелось, этим моделям в мире айфонов традиционно достается все лучшее. А из чего будут сделаны iPhone 14 и 14 Max? Утверждается лишь, что из некого нового материала, не такого, как у iPhone 13 и 13 mini.

Так что ждем противоударных параметров! Будет круто.

Вот моя Нокиа, кстати.

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