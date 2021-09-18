Точная емкость аккумуляторов смартфонов серии iPhone 13 — прирост от 9% до 18,5%

Есть сюрпризы.

The Verge выяснил, каковая точная емкость аккумуляторов смартфонов линейки Айфон 13. Кроме того, журналисты сравнили батареи с прошлым поколением Айфон 12 и другими устройствами. Без неожиданностей не обошлось. Но, что не может не радовать, прирост существенный, от 9% до 18,5% в зависимости от модели.

Переходим к цифрам.

Айфон 13 мини : 9,34 Вт*ч (Айфон 12 мини — 8,57 Вт*ч) — плюс 9%.

: 9,34 Вт*ч (Айфон 12 мини — 8,57 Вт*ч) — плюс 9%. Айфон 13 : 12,41 Вт*ч (у Айфон 12 — 10,78 Вт*ч) — плюс 15,1%.

: 12,41 Вт*ч (у Айфон 12 — 10,78 Вт*ч) — плюс 15,1%. Айфон 13 Про : 11,97 Вт*ч (у Айфон 12 Про— 10,78 Вт*ч) — плюс 11%.

: 11,97 Вт*ч (у Айфон 12 Про— 10,78 Вт*ч) — плюс 11%. Айфон 13 Про Макс : 16,75 Вт*ч (у Айфон 12 Про Макс — 14,13 Вт*ч) — плюс 18,5 %.

Неожиданность в том, что у Айфон 13 Про батарея меньше, чем у простого Айфон 13. Тем более, что в прошлом году разницы не было. Ну а у iPhone 13 Pro Max и правда огромная батарея.

Правда, у топового Samsung Galaxy S21 Ultra еще больше, 18,84 Вт*ч. А у Google Pixel 5 — 15,48 Вт*ч.

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