Точный дизайн «короля» бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 9 рассекречен

Ждем новинку в ближайшие недели.

Уже совсем скоро компания Xiaomi представит Redmi 9 — бюджетный смартфон нового поколения, который придет на смену сверхпопулярному Redmi 8. Сегодня в Сети был опубликован снимок, на котором показывается упаковка смартфона с изображением устройства. Утечка окончательно подтвердила дизайн нового ультрабюджетного смартфона Redmi.

Redmi 9 имеет традиционную форму корпуса с закругленными углами. Дисплей смартфона обрамлен узкими рамками. От верхней рамки остался небольшой каплевидный вырез, на котором расположена фронтальная камера.

На задней поверхности корпуса, которую прикрывает пластиковая крышка, находится система из трех камер. Под блоком с камерами расположен сканер отпечатков пальцев.

Также упаковка подтвердила, что Redmi 9 будет выпущен в трех цветах: черном, синем и зеленом.

Как сообщили источники издания GizmoChina, Redmi 9 выйдет в двух конфигурациях: с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Цена базовой модели составит $139 (около 9 500 рублей), более продвинутой — $149 (около 10 000 рублей).

Анонс Redmi 9 должен состояться в июне.

Источник: GC.

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