Только 10% владельцев iPhone планируют купить iPhone 13
Результаты опроса.
Аналитики компании Savings провели опрос среди 1500 владельцев разных поколений iPhone и выяснили, что покупать iPhone 13 планируют немногие. Лишь 10% готовы обновиться. 64% категорически против апгрейда. 26% пока не решили.
Из тех, кто планирует купить iPhone 13, 33% владеют моделью поколения iPhone 12.
Что пользователи айфонов называют самым важным в iPhone 13?
- Первое — увеличенная емкость батарей.
- Второе — улучшенные камеры.
- Третье — поддержка спутниковой связи.
70% тех, кто планируют покупку iPhone 13, обладают предыдущей моделью два года или менее. То есть, скорее всего, это люди, которые меняют смартфоны каждый год.
Всего в США 116 миллионов владельцев айфонов. Таким образом, если соотнести результаты опроса со всеми обладателями айфонов в Соединенных Штатах, выходит, что iPhone 13 на его родине приобретут порядка 11,6 миллиона граждан страны.
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