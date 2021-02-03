Только что представлен смартфон Nokia 1.4

Бюджетник с большим экраном.

Еще остались на свете фанаты Nokia? Если да, обратите внимание на анонс Nokia 1.4. Это модель начального уровня от HMD Global (владеющей финским брендом).

Nokia 1.4 – шаг вперед относительно Nokia 1.3. Телефон получил большой 6,51-дюймовый дисплей. Раньше пользователи довольствовались меньшей диагональю.

Разрешение ограничено форматом 720p+. Также разработчики уменьшили рамки по краям. Фронтальный объектив на 5 МП спрятан в каплевидном вырезе.

Как дела с производительностью? “Сердце” Nokia 1.4 – чип Qualcomm Snapdragon 215. Объем оперативной памяти варьируется от 1 до 3 ГБ (в зависимости от комплектации).

С флеш-накопителем аналогичная история. Минимум – 16 ГБ, максимум – 64 ГБ. Кроме того, есть средняя версия на 32 ГБ. Мало? Емкость легко расширить картами microSD.

Радует тыльная камера. Она двойная: 8 МП + 2 МП. Имеется поддержка портретного режима и ночной съемки.

Программной разблокировки лица нет. Зато Nokia 1.4 имеет сканер отпечатков пальцев. Он расположен на задней панели.

С аккумулятором полный порядок. В наличии долгоиграющая батарея на 4000 мАч. Дополняют конфигурацию выход для наушников и отдельная кнопка для вызова Google Assistant.

Работает смартфон под управлением Android 10 Go Edition. В будущем гарантируется 2 года обновлений (включая апдейт до Android 11 Go Edition).

Продажи стартуют в середине марта. Цена в Европе – от 99 евро. В Россию новинка тоже заглянет. За вариант 2/32 ГБ попросят 7990 рублей. За 3/64 ГБ придется заплатить 9990 рублей.

Источник: 9to5google.com

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