Только что стала известна точная дата анонса Xiaomi Redmi Note 10

Назван день запуска.

Xiaomi решила больше не тянуть с релизом Redmi Note 10. Появился официальный тизер презентации смартфона. Новинку представят 4 марта этого года.

Ждать осталось считанные недели. Дебют состоится в Индии. Первыми устройство получат местные пользователи. В других странах гаджет появится чуть позже.

Redmi Note 10 выйдет в нескольких версиях. Увы, их характеристики скрываются. Есть лишь слухи о топовой модели Redmi Note 10 Pro.

Телефону приписывают AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления. Также можно надеяться на поддержку 5G, процессор MediaTek Dimensity, основную камеру на 108 МП, емкую батарею и быструю зарядку.

Ориентировочная цена Redmi Note 10 Pro 5G – примерно $280. Варианты попроще и подешевле тоже будут.

Источник: techradar.com

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