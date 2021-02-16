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Только что стала известна точная дата анонса Xiaomi Redmi Note 10

16 Фев, 2021

Только что стала известна точная дата анонса Xiaomi Redmi Note 10

Назван день запуска.

Xiaomi решила больше не тянуть с релизом Redmi Note 10. Появился официальный тизер презентации смартфона. Новинку представят 4 марта этого года.

Ждать осталось считанные недели. Дебют состоится в Индии. Первыми устройство получат местные пользователи. В других странах гаджет появится чуть позже.

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Redmi Note 10 выйдет в нескольких версиях. Увы, их характеристики скрываются. Есть лишь слухи о топовой модели Redmi Note 10 Pro.

Телефону приписывают AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления. Также можно надеяться на поддержку 5G, процессор MediaTek Dimensity, основную камеру на 108 МП, емкую батарею и быструю зарядку.

Ориентировочная цена Redmi Note 10 Pro 5G – примерно $280. Варианты попроще и подешевле тоже будут.

Источник: techradar.com

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