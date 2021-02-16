Только что стала известна точная дата анонса Xiaomi Redmi Note 10
Назван день запуска.
Xiaomi решила больше не тянуть с релизом Redmi Note 10. Появился официальный тизер презентации смартфона. Новинку представят 4 марта этого года.
Ждать осталось считанные недели. Дебют состоится в Индии. Первыми устройство получат местные пользователи. В других странах гаджет появится чуть позже.
Redmi Note 10 выйдет в нескольких версиях. Увы, их характеристики скрываются. Есть лишь слухи о топовой модели Redmi Note 10 Pro.
Телефону приписывают AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления. Также можно надеяться на поддержку 5G, процессор MediaTek Dimensity, основную камеру на 108 МП, емкую батарею и быструю зарядку.
Ориентировочная цена Redmi Note 10 Pro 5G – примерно $280. Варианты попроще и подешевле тоже будут.
Источник: techradar.com
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