Толщина Apple Watch Series 6 и Series 7 полностью одинаковая
Слухи не подтвердились.
Нет, новые Apple Watch Series 7 не тоньше, чем Series 6. К счастью, и не толще. У них идентичная толщина, сообщает портал MacRumors, сославшись на страницу умных часов на официальном сайте Apple.
Речь идет о 10,7 мм. Такова толщина Series 7 как в 41-миллиметровом, так и в 45-миллиметровом версиях. Столько же и у 40- и 44-миллиметровых Series 6.
Полные габариты 41-миллиметровых Apple Watch Series 7:
- Длина: 41 мм
- Ширина: 35 мм
- Толщина: 10,7 мм
Полные габариты 45-миллиметровых Apple Watch Series 7:
- Длина: 45 мм
- Ширина: 38 мм
- Толщина: 10,7 мм
Как видим, 41-миллиметровые Series 7 на 1 мм шире, чем 40-миллиметровые Series 6. 45-миллиметровые умные часы нового поколения имеют такую же ширину, что и 44-миллиметровые — прошлого.
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