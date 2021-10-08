Толщина Apple Watch Series 6 и Series 7 полностью одинаковая

Слухи не подтвердились.

Нет, новые Apple Watch Series 7 не тоньше, чем Series 6. К счастью, и не толще. У них идентичная толщина, сообщает портал MacRumors, сославшись на страницу умных часов на официальном сайте Apple.

Речь идет о 10,7 мм. Такова толщина Series 7 как в 41-миллиметровом, так и в 45-миллиметровом версиях. Столько же и у 40- и 44-миллиметровых Series 6.

Полные габариты 41-миллиметровых Apple Watch Series 7:

Длина: 41 мм

Ширина: 35 мм

Толщина: 10,7 мм

Полные габариты 45-миллиметровых Apple Watch Series 7:

Длина: 45 мм

Ширина: 38 мм

Толщина: 10,7 мм

Как видим, 41-миллиметровые Series 7 на 1 мм шире, чем 40-миллиметровые Series 6. 45-миллиметровые умные часы нового поколения имеют такую же ширину, что и 44-миллиметровые — прошлого.

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