Тонкая, легкая и недорогая: представлена миниатюрная читалка от Xiaomi

Называется InkPalm 5.

Xiaomi продолжает развивать собственную краудфандинговую площадку – Youpin. На этом сайте появился интересный гаджет.

Речь об электронной книге InkPalm 5. Штука любопытная – благодаря размеру и функциональности.

Устройство меньше большинства конкурентов. Читалка оснащена 5,2-дюймовым экраном. Сказанное делает InkPalm 5 одним из самых компактных решений.

Весит изделие 115 г. Толщина корпуса составляет 6,9 мм. Новинка без труда помещается в кармане.

Дисплей создан по технологии E-Ink и потребляет мало энергии. Ридер способен работать удивительно долго. Тем более, что Xiaomi не поскупилась на аккумулятор на 1400 мАч.

Другая особенность InkPalm 5 – поддержка управления пальцами. Девайс не сложнее любого Android-смартфона.

Кстати, в роли ОС выступает Android 8.1. Она позволяет устанавливать различные приложения. Жаловаться на ограниченность прошивки не придется.

Также в наличии сенсорная клавиша, 24-уровневая регулировка подсветки, 1 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Хватит для сотен тысяч книг и документов.

Цена не кусается – 599 юаней (примерно $91). О доступности в России пока рано говорить.

Источник: gizmochina.com

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