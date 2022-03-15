Топ-10 фишек iOS 15.4, которые точно стоит попробовать
Рассказываем, зачем она вообще нужна.
Если вы читали нашу вчерашнюю тему об iOS 15.4, то уже понимаете, что это не минорный апдейт. А обновления уровня iOS 14.5 с кучей новых крутых фишек. Но что самое важное? Расскажем.
Поехали.
1) Face ID в маске и без Apple Watch
Да, наконец-то ваш айфон вас узнает, даже если на лице маска. И умные часы купертиновцев не понадобятся. Правда, есть одно но.
Нет, даже два.
- Только для смартфонов линеек Айфон 12 и Айфон 13.
- Масочные режимы начали отменять (в Москве, например).
2) Новые эмодзи
И их под сорок! Подробнее тут.
3) Настройка джойстика DualSense и геймпадов от Microsoft
Идем по пути Настройки –> Основные –> Игровой контроллер. И осуществляем тонкую настройку контроллера. А еще в играх, которые это поддерживают, DualSense (джойстик PS5) теперь работает с адаптивными тригерами.
4) 120 Гц во всех приложениях сразу
Да, по умолчанию. Актуально для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
5) Siri стала лучше, но не у нас
Увы, в России без подключения к сети Siri так и не работает. И новый голос в РФ тоже не завезли.
6) Фишки AirPods
Чуть подправленный интерфейс роли не играет. А вот рингтон высокого качества при звонке штука хорошая.
7) Заметки в Связке Паролей
Тоже хорошая штука. Для каждой дуэта «логин+пароль» можно добавить отдельную заметку. Удобно.
8) Оценка айфон по фото
Увы, не для нас, а для США. Но если в будущем заработает и у нас будет круто. Дилер оценит смартфон для трейд-ина прямо по снимку.
9) Обновление iOS по сотовой сети
Раньше было только по Wi-Fi. Теперь и по LTE. Класс.
10) Отключение всплывающего банера при срабатывании Команды
Эту опцию многие ждали довольно давно.
Полезно? Что понравилось вам больше всего?
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