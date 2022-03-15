Топ-10 фишек iOS 15.4, которые точно стоит попробовать

Рассказываем, зачем она вообще нужна.

Если вы читали нашу вчерашнюю тему об iOS 15.4, то уже понимаете, что это не минорный апдейт. А обновления уровня iOS 14.5 с кучей новых крутых фишек. Но что самое важное? Расскажем.

Поехали.

1) Face ID в маске и без Apple Watch

Да, наконец-то ваш айфон вас узнает, даже если на лице маска. И умные часы купертиновцев не понадобятся. Правда, есть одно но.

Нет, даже два.

Только для смартфонов линеек Айфон 12 и Айфон 13. Масочные режимы начали отменять (в Москве, например).

2) Новые эмодзи

И их под сорок! Подробнее тут.

3) Настройка джойстика DualSense и геймпадов от Microsoft

Идем по пути Настройки –> Основные –> Игровой контроллер. И осуществляем тонкую настройку контроллера. А еще в играх, которые это поддерживают, DualSense (джойстик PS5) теперь работает с адаптивными тригерами.

4) 120 Гц во всех приложениях сразу

Да, по умолчанию. Актуально для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

5) Siri стала лучше, но не у нас

Увы, в России без подключения к сети Siri так и не работает. И новый голос в РФ тоже не завезли.

6) Фишки AirPods

Чуть подправленный интерфейс роли не играет. А вот рингтон высокого качества при звонке штука хорошая.

7) Заметки в Связке Паролей

Тоже хорошая штука. Для каждой дуэта «логин+пароль» можно добавить отдельную заметку. Удобно.

8) Оценка айфон по фото

Увы, не для нас, а для США. Но если в будущем заработает и у нас будет круто. Дилер оценит смартфон для трейд-ина прямо по снимку.

9) Обновление iOS по сотовой сети

Раньше было только по Wi-Fi. Теперь и по LTE. Класс.

10) Отключение всплывающего банера при срабатывании Команды

Эту опцию многие ждали довольно давно.

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