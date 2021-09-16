Топ-10 фишек iPhone 13 — от увеличенной батареи до новых возможностей камеры

Рассказываем.

Конечно же, всем нам хотелось, чтобы смартфоны серии iPhone 13 были, как бы правильнее выразиться, «новыми», а не слегка улучшенными копиями прошлогодних устройств. Тем не менее, интересные фишки у них есть. И мы насчитали 10 довольно важных.

Рассказываем.

Уменьшенная челка с Face ID

Челка стала на 20% меньше. Да, чуть длиннее в высоту, но все же меньше.

А это значит, что полезная площадь OLED-дисплея выросла. И это хорошо.

Увеличенные батареи

iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше iPhone 12. А iPhone 13 mini продержится на 1,5 часа дольше iPhone 12 mini. И это замечательно.

Ведь монстрами автономности айфоны никогда не были. Это поколение самое долгоиграющее.

Могучий A15 Bionic

Он бьет все рекорды в тестах. Это тешит самолюбие. Вы знаете, что у вас в кармане один из самых быстрых и крутых смартфонов на планете.

Хорошее настроение, хм, гарантировано.

Диагональное расположение датчиков тыльной камеры

Ну а благодаря такому расположению камер никто и никогда не спутает ваш iPhone 13 с iPhone 12. Ну и, если честно, выглядит свежо.

Хотя красиво ли? Вопрос…

Ярче дисплей

800 нит в базовом режиме. На солнце читать сообщения и смотреть фильмы стало легче.

Пиковая яркость, впрочем, та же.

Новый розовый цвет

Появился новый цвет.

Правда, зеленого и сиреневого больше нет.

Портретный видео-режим

Снимать видео с фокусировкой на лицах? Теперь это возможно.

Получается круто. Как на фото из рекламы.

Стабилизация со сдвигом матрицы

Раньше такое было только у флагмана iPhone 12 Pro Max. А теперь и у простых айфонов. Теперь снимать движущиеся объекты куда проще.

Эффекта размытия не будет.

Версия на 512 ГБ

Огромный накопитель еще никогда не был лишним.

Да, минимальный теперь на 128 ГБ. А стоит, как версия на 64 ГБ год назад.

Smart HDR 4

Новая версия улучшения резкости и цвета анализирует несколько фотографий и выдает лучший вариант.

Выходит замечательно.

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