Топ-10 лучших фильмов 2021 года: драмы, комедии, фэнтези, фантастика

Называем!

В этом (пусть и осталось ему меньше недели) году было выпущено сразу множество достойных фильмов и сериалов. В этой подборке мы называем лучшее, на наш, разумеется, субъективный (а как иначе!?), взгляд, полнометражное кино.

Вот, что стоит увидеть, если вы еще этого не сделали.

Финч

Потрясающее душевное кино от Apple с Томом Хэнксом в главной роли. Такое, которое легко полюбить, а потом пересматривать раз в год-два. А робота из Финча мы называем лучшим роботом-персонажем со времен Чаппи. Ну и собака, конечно, тоже колоритная.

Вы обязательно проникнетесь этой постапокалиптической душеспасительной историей.

Прошлой ночью в Сохо

Самый стильный фильм года, который обязательно зайдет тем, кто без ума от стилистики и музыки 1960-х. Лейтмотив картины в Сохо» — грезы, сны, в которых иногда всем нам хочется остаться. Иногда они спасают, а порой подменяют реальность.

Одна з самых запоминающихся, как с точки зрения сюжета, так и визуальной составляющей, картин года.

Матрица: Воскрешение

Новая Матрица совсем не то же самое, что первые три. Это, скорее стеб, фанфик на ту старую, донельзя серьезную Матрицу. Половина фильма — постмодернистское размышление над нашим местом во вселенной, где нашлось место метавселенным, видеоиграм на стыке с реальностью и вообще понятием реальности. А ведь и правда — каждому свое, у каждого — своя вселенная. Ну а дальше? Совершенно не нужный, к сожалению, экшен.

Но смотреть стоит. Не в кино, дома.

Главный герой

А это, безусловно, лучшая комедия 2021 года. Топовый режиссер Шон Леви не прогадал, выбрав геймерскую тему. А еще Райана Рейнольдса и Тайку Вайтити.

По-хорошему безумная, умная, одновременно сюрреалистичная и зрелищная картина. Необычные размышления на тему проблемы маленького человека, всепоглощающей рутины и желании вырваться за пределы бесконечного Дня Сурка. I’m gonna level up! После просмотра, гарантируем, вы и правда захотите повысить свой уровень.

Человек-Паук: Нет Пути Домой

Неожиданно, но именно этот супергероический блокбастер и стал для меня самым грустным фильмом года. Тут поднимается та самая тема ушедшего времени, которое не вернется, как бы ты ни старался. То, что не сделано сегодня, не будет сделано никогда.

Бедность, одиночество, неизвестность? Ага, таков новый Человек-Паук. Мультивселенная творит жуткие вещи, да.

Легенда о Зеленом рыцаре

Не блокбастер, а фестивальная картина. Не ждите ярких потасовок, спецэффектов. Но те, кто хотят увидеть красивую, необычную, визионерскую фэнтези-картину, где честь и отвага не пшик, а всё, то вы выбрали правильное кино.

Да, тут странные поступки персонажей, рыцарь далеко не идеален, много символизма и скрытых смыслов, но тем, кто любит умное кино, обязательно зайдет.

Дюна

Как без Дюны то!? У Дени Вильнева получился шедевр, пусть и не завершенный (да, первая Дюна в кино это лишь половина первой книги).

Зрелищная картинка, хорошо подобранные актеры, классный сюжет. И для фанатов книг, и просто для поклонников хорошей фантастики — то, что надо! А многоточие в конце, которой заставляет с нетерпением ждать продолжения.

Не Время Умирать

Последний Джеймс Бонд с Дениэлом Крейгом. Удался? Безусловно. Сюжет связан с прошлой частью Спектр. Что делает Бонд в начале? Шикарно отдыхает с любимой среди живописных пейзажей. Казалось бы, вот она награда за все. Но затем случается предательство, которое возвращает агента 007 в мир спецагентов.

Финал изумительно безумный, во многом ради него и стоит смотреть эту картину.

Красное уведомление

Зрелищные боевики в духе Индианы Джонса и картин со Сталлоне и Шварценнегером любите? Вот тогда Красное Уведомление от Netflix вам точно понравится. Красивые декорации, лихо закрученная история, крутые персонажи и филигранная операторская работа.

Разочароваться не удастся!

Пальма

Лучший, на наш, конечно, взгляд, российский фильм года. Такое работает всегда: история отношений мальчика с собакой. А по сути рассказ о человечности и безграничности любви.

Не будем описывать сюжет, лишь скажем, что это одна из немногих картин, которая способна заставить плакать.

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