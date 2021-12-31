Топ-10 лучших смартфонов 2021 года

Какие?

2021 год подходит к концу. Уже сегодня все мы отметим наступление следующего, 2022-го. В этом году было выпущено множество интересных смартфонов. О тех, которые показались нам самыми-самыми мы и расскажем вам ниже.

Начнем с того девайса, который понравился нам больше остальных.

1) HONOR 50

HONOR по-хорошему удивила. HONOR 50 это не флагман, скорее субфлагман. Но получился он изумительным. Тот самый случай, когда камера, железо, дизайн вместе являют нечто единое и гармоничное. Зайдите в любой крупный магазин техники, подержите в руках новые айфоны, а затем возьмите HONOR 50. У меня лично был своего рода культурный шок.

HONOR 50 идеально лежит в руке, он легкий, красивый, в нем нет ничего лишнего. Тот же Айфон 13 Про после кажется пришельцем из прошлого, страшненьким кирпичом с нелепым модулем тыльной камеры.

В пределах 40 000 настоящий идеал!

И снимает замечательно, посмотрите сами, мы показывали:

2) OPPO Find N

OPPO Find N, вероятно, первый смартфон с гибким дисплеем, который я бы захотел купить. Почему, спрашивается, не Samsung Galaxy Z Flip 3? А возьмите его в руки, откройте. Складка не раздражает? Меня очень, выглядит и ощущается дешево. Другое дело OPPO Find N. Никакой складки, по-настоящему цельный единый дисплей в раскрытом виде.

Ну и смартфон правда классный, с крутой камерой. Алексей о нем подробно рассказывал, почитайте.

3) iPhone 13 Pro

Лучшим новым айфоном мы назовем именно iPhone 13 Pro, не 13 Pro Max.

На то следующие причины:

Он компактный и легкий.

При этом у него точно такая же, камера, как у флагмана. Да, теперь 13 Pro и 13 Pro Max это одинаковые смартфоны разного размера и с разными аккумуляторами.

Смотрится, хоть и не слишком современно, но в синем цвете дорого и строго.

Новенький айфон великолепен еще и потому, что у него замечательная камера с функцией макросъемки. И видео он снимает лучше, чем любой другой смартфон в мире. Стоит ли он своих ста с лишним тысяч (если не брать версию на 128 ГБ)? Сложный вопрос. Но люди готовы платить. Да и мы тоже.

4) Xiaomi 12X

Аккурат под самый конец года Xiaomi представила линейку Xiaomi 12. И самым впечатляющим смартфоном из трех мы называем Xiaomi 12X. Это самый недорогой смартфон серии. Тем не менее, он великолепен. От Xiaomi 12 отличается только SoC (Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen 1) и отсутствием быстрой беспроводной 50-ваттной зарядки. Зато в остальном это точная копия флагмана.

И всего за $500.

5) Sony Xperia PRO-I

Крутейший камерофон. Но только для тех, кто понимает в съемке и готов копаться в настройках. По сути почти что профессиональный фотоаппарат с функциями смартфона. С классным дисплеем, конечно, и мощной начинкой. Но все-таки, в первую очередь, это смартфон для фотографов.

Очень дорогой и необычный.

Какие еще модели нас впечатлили?

6 место: Samsung Galaxy S21 Ultra — классный флагман с интересным дизайном, мощной начинкой и восхитительной камерой.

7 место: iPhone 13 mini — замечательный компакт, лишенный недостатков предшественника. Работает долго, карман не оттягивает, снимает лучше, чем любой другой небольшой смартфон на рынке.

8 место: Redmi 10 — лучший смартфон, который можно купить в пределах 20 000 рублей, однозначно.

9 место: ASUS ROG Phone 5S — главный геймерский смартфон года с безумно мощной начинкой и крутым дисплеем.

10 место: iPhone 13 Pro Max — монстр автономности и айфон! Такого раньше и представить было невозможно. А в 2013-м году вы можете купить айфон, который будет работать на одном заряде батареи аж 2 дня. Круто же!

И, конечно, с наступающим наших читателей! Всех благ.

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