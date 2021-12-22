Топ-10 лучших умных часов в России по версии Роскачества

На первом месте отнюдь не Apple Watch Series 7.

Эксперты Роскачества назвали десять лучших смарт-часов, которые можно купить на российском рынке. Удивительно, но первое место досталось вовсе не Apple Watch Series 7. И даже не конкуренту от Samsung. Лидером стала модель Garmin Forerunner 55.

К слову, в топ-10 5 моделей Garmin!

Горячая десятка ниже:

Garmin Forerunner 55, также лучшие по точности и автономности — 20 500 рублей; Garmin Venu Sq Music Edition для фанатов музыки — 27 300 рублей; Garmin Forerunner 745, премиальные и дорогие — 39 000 рублей; Samsung Galaxy Watch 4 44 мм, очень технологичные — 20 500 рублей; Garmin Venu 2S 40 мм, еще один премиум — 41 000 рублей; Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 мм — 27 500 рублей; Samsung Galaxy Watch 4 40 мм — 20 000 рублей; Garmin Venu 2 45 мм — 41 000 рублей; Apple Watch Series 7 41 мм — 37 000 рублей; HUAWEI Watch 3 Pro Classic — 32 рублей.

Как видим, Apple Watch Series 7 только на 9 позиции.

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