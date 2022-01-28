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Топ-10 нововведений iOS 15.4 — от Face ID в маске до оценки состояния iPhone по фото

28 Янв, 2022

Топ-10 нововведений iOS 15.4 — от Face ID в маске до оценки состояния iPhone по фото

Вот главные фишки.

iOS 15.4 для iOS 15 это все равно, что iOS 14.5 для iOS 14. Нововведений, тех, которые по-настоящему важны, множество. О 10 самых главных рассказываем ниже.

Поехали!

1) Face ID без маски

Это, безусловно, самое важное. Теперь айфон с лицевым сканером узнает вас в маске даже без Apple Watch Series.

А значит Touch ID мы уже ждем не так сильно.

2) Поддержка ProMotion 120 Гц на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max во всех приложениях

Да, теперь 120-герцовый режим работает всюду.

Раньше девелоперам было необходимо вручную включать 120 Гц. Но не теперь!

3) 37 новых эмодзи

Симпатичные новые эмодзи с троллем, гнездами птиц и так далее.

4) Оценка состояния iPhone по фото

Зачем это нужно? Для анализа царапин, вмятин, трещин и других повреждений корпуса перед трейд-ином. Фото можно отправить в Apple, и после купертиновцы пришлют заключение с оценкой девайса.

5) Виджет для приложения Wallet

Удобный фирменный виджет для Кошелька. Вот такой:

6) Настройка контроллера DualSense для PS5 на iPhone

А также задействование адаптивных триггеров.

Их можно настроить.

7) Связка ключе с отметками для паролей

Можно делать заметки к паролям. Может быть удобно.

8) Обновленная иконка AirPods

С иконками L и R, а также отдельную кнопку кейса.

9) Расширенные возможности iCloud+

Можно создать кастомный e-mail для отправки электронных писем прямо на айфоне.

10) Поддержка истории вакцинаций в приложении Здоровье

Можно хранить историю вакцинаций в Здоровье. Пока в РФ не работает.

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