Топ-10 нововведений iOS 15.4 — от Face ID в маске до оценки состояния iPhone по фото

iOS 15.4 для iOS 15 это все равно, что iOS 14.5 для iOS 14. Нововведений, тех, которые по-настоящему важны, множество. О 10 самых главных рассказываем ниже.

Это, безусловно, самое важное. Теперь айфон с лицевым сканером узнает вас в маске даже без Apple Watch Series.

А значит Touch ID мы уже ждем не так сильно.

Да, теперь 120-герцовый режим работает всюду.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022