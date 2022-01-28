Топ-10 нововведений iOS 15.4 — от Face ID в маске до оценки состояния iPhone по фото

Вот главные фишки.

iOS 15.4 для iOS 15 это все равно, что iOS 14.5 для iOS 14. Нововведений, тех, которые по-настоящему важны, множество. О 10 самых главных рассказываем ниже.

Поехали!

1) Face ID без маски

Это, безусловно, самое важное. Теперь айфон с лицевым сканером узнает вас в маске даже без Apple Watch Series.

А значит Touch ID мы уже ждем не так сильно.

2) Поддержка ProMotion 120 Гц на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max во всех приложениях

Да, теперь 120-герцовый режим работает всюду.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11 — Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022

Раньше девелоперам было необходимо вручную включать 120 Гц. Но не теперь!

3) 37 новых эмодзи

Симпатичные новые эмодзи с троллем, гнездами птиц и так далее.

4) Оценка состояния iPhone по фото

Зачем это нужно? Для анализа царапин, вмятин, трещин и других повреждений корпуса перед трейд-ином. Фото можно отправить в Apple, и после купертиновцы пришлют заключение с оценкой девайса.

5) Виджет для приложения Wallet

Удобный фирменный виджет для Кошелька. Вот такой:

6) Настройка контроллера DualSense для PS5 на iPhone

А также задействование адаптивных триггеров.

Их можно настроить.

7) Связка ключе с отметками для паролей

Можно делать заметки к паролям. Может быть удобно.

8) Обновленная иконка AirPods

С иконками L и R, а также отдельную кнопку кейса.

9) Расширенные возможности iCloud+

Можно создать кастомный e-mail для отправки электронных писем прямо на айфоне.

10) Поддержка истории вакцинаций в приложении Здоровье

Можно хранить историю вакцинаций в Здоровье. Пока в РФ не работает.

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