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Топ-10 приложений в App Store по версии Apple

2 Дек, 2020

Топ-10 приложений в App Store по версии Apple

Вот они.

Как известно, сегодня Apple подвела итоги уходящего 2020 года. Были названы самые-самые приложения в App Store.

App Store

Вот так выглядит горячая десятка:

  • Главная программа 2020 года для Айфона: Wakeout! (поможет вам держать себя в хорошей форме даже в том случае, если вы заперты в четырех стенах)
  • ПО года для планшетов iPad: приложение для общения Zoom
  • Программа 2020 года для компьютеров и ноутбуков Mac: задачник Fantastical
  • Главная программа для умных часов Apple Watch: звуки для сна Endel
  • ПО года для медиаплеера Apple TV: сервис Disney Plus
  • Лучшая игра 2020 года для Айфона: ролевое приключение Genshin Impact
  • Самая крутая игра для планшетов iPad: коллекционная карточная забава Legends of Runeterra
  • Игра года для Маков: продвинутая RPG под названием Disco Elysium
  • Самая-самая игра для Apple TV: приключение Dandara: Trials of Fear
  • Аркада года: Sneaky Sasquatch

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