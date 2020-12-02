Топ-10 приложений в App Store по версии Apple
Вот они.
Как известно, сегодня Apple подвела итоги уходящего 2020 года. Были названы самые-самые приложения в App Store.
Вот так выглядит горячая десятка:
- Главная программа 2020 года для Айфона: Wakeout! (поможет вам держать себя в хорошей форме даже в том случае, если вы заперты в четырех стенах)
- ПО года для планшетов iPad: приложение для общения Zoom
- Программа 2020 года для компьютеров и ноутбуков Mac: задачник Fantastical
- Главная программа для умных часов Apple Watch: звуки для сна Endel
- ПО года для медиаплеера Apple TV: сервис Disney Plus
- Лучшая игра 2020 года для Айфона: ролевое приключение Genshin Impact
- Самая крутая игра для планшетов iPad: коллекционная карточная забава Legends of Runeterra
- Игра года для Маков: продвинутая RPG под названием Disco Elysium
- Самая-самая игра для Apple TV: приключение Dandara: Trials of Fear
- Аркада года: Sneaky Sasquatch
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.