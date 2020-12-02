Топ-10 приложений в App Store по версии Apple

Вот они.

Как известно, сегодня Apple подвела итоги уходящего 2020 года. Были названы самые-самые приложения в App Store.

Вот так выглядит горячая десятка:

Главная программа 2020 года для Айфона : Wakeout! (поможет вам держать себя в хорошей форме даже в том случае, если вы заперты в четырех стенах)

: (поможет вам держать себя в хорошей форме даже в том случае, если вы заперты в четырех стенах) ПО года для планшетов iPad : приложение для общения Zoom

: приложение для общения Программа 2020 года для компьютеров и ноутбуков Mac : задачник Fantastical

: задачник Главная программа для умных часов Apple Watch : звуки для сна Endel

: звуки для сна ПО года для медиаплеера Apple TV : сервис Disney Plus

: сервис Лучшая игра 2020 года для Айфона : ролевое приключение Genshin Impact

: ролевое приключение Самая крутая игра для планшетов iPad : коллекционная карточная забава Legends of Runeterra

: коллекционная карточная забава Игра года для Маков : продвинутая RPG под названием Disco Elysium

: продвинутая RPG под названием Самая-самая игра для Apple TV : приключение Dandara: Trials of Fear

: приключение Аркада года : Sneaky Sasquatch

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