Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов на Android

Какой самый-самый?

Создатели рейтинга AnTuTu опубликовали топ самых мощных флагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android 11.

Смотрим:

Вот, как выглядит горячая десятка в текстовом виде:

Как видим, в топе все смартфоны основаны на чипе Snapdragon 888.

В скором времени десятку вполне может возглавить ASUS ROG Phone 5s, который базируется на Snapdragon 888+. Устройство продается в РФ со вчерашнего дня за 100 тысяч рублей.

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