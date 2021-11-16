Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов на Android
Какой самый-самый?
Создатели рейтинга AnTuTu опубликовали топ самых мощных флагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android 11.
Смотрим:
Вот, как выглядит горячая десятка в текстовом виде:
- Nubia Red Magic 6 (16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 858 734 балла.
- ASUS ROG Phone 5 (16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 821 339 баллов.
- Realme GT (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 810 510 баллов.
- iQOO 7 (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 801 238 баллов.
- OnePlus 9 Pro (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 810 510 баллов.
- Xiaomi Mi 11i (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 788 258 баллов.
- ASUS Zenfone 8 (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 782 494 балла.
- Xiaomi Mi 11 Ultra (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 780 181 балла.
- Samsung Galaxy S21 Ultra (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 774 302 балла.
- Sony Xperia 1 III (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 768 303 балла.
Как видим, в топе все смартфоны основаны на чипе Snapdragon 888.
В скором времени десятку вполне может возглавить ASUS ROG Phone 5s, который базируется на Snapdragon 888+. Устройство продается в РФ со вчерашнего дня за 100 тысяч рублей.
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