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Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов на Android

16 Ноя, 2021

Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов на Android

Какой самый-самый?

Создатели рейтинга AnTuTu опубликовали топ самых мощных флагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android 11.

Смотрим:

Вот, как выглядит горячая десятка в текстовом виде:

  1. Nubia Red Magic 6 (16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 858 734 балла.
  2. ASUS ROG Phone 5 (16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 821 339 баллов.
  3. Realme GT (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 810 510 баллов.
  4. iQOO 7 (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 801 238 баллов.
  5. OnePlus 9 Pro (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 810 510 баллов.
  6. Xiaomi Mi 11i  (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 788 258 баллов.
  7. ASUS Zenfone 8 (8 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 782 494 балла.
  8. Xiaomi Mi 11 Ultra (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 780 181 балла.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 774 302 балла.
  10. Sony Xperia 1 III (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 888) — 768 303 балла.

Как видим, в топе все смартфоны основаны на чипе Snapdragon 888.

В скором времени десятку вполне может возглавить ASUS ROG Phone 5s, который базируется на Snapdragon 888+. Устройство продается в РФ со вчерашнего дня за 100 тысяч рублей.

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