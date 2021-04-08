ТОП 10 самых мощных гаджетов Apple

В пятерке лучших – ни одного iPhone.

Популярный бенчмарк AnTuTu продолжает радовать рейтингами. Опубликован мартовский ТОП самых производительных мобильных гаджетов Apple.

Первые 5 мест закономерно захватили “яблочные” планшеты. Возглавил список 12,9-дюймовый iPad Pro 3, набравший 727 861 баллов. В сказанном ему помог процессор Apple A12X.

На второй строчке – 12,9-дюймовый iPad Pro 4 с результатом 717 856 баллов. Замыкает тройку iPad Pro 4 с 11-дюймовым экраном. На его счету – 712 939 баллов.

Оба последних устройства оснащены чипом Apple A12Z. Он не такой быстрый, как Apple A12X.

Полностью ТОП выглядит следующим образом:

iPad Pro 3 (12,9-дюймовый) iPad Pro 4 (12,9-дюймовый) iPad Pro 4 (11-дюймовый) iPad Pro 3 (11-дюймовый) iPad Air 4 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro Max

Все айфоны во 2 половине рейтинга. Даже iPhone 12 Pro Max.

Источник: mydrivers.com

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