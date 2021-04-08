ТОП 10 самых мощных гаджетов Apple
В пятерке лучших – ни одного iPhone.
Популярный бенчмарк AnTuTu продолжает радовать рейтингами. Опубликован мартовский ТОП самых производительных мобильных гаджетов Apple.
Первые 5 мест закономерно захватили “яблочные” планшеты. Возглавил список 12,9-дюймовый iPad Pro 3, набравший 727 861 баллов. В сказанном ему помог процессор Apple A12X.
На второй строчке – 12,9-дюймовый iPad Pro 4 с результатом 717 856 баллов. Замыкает тройку iPad Pro 4 с 11-дюймовым экраном. На его счету – 712 939 баллов.
Оба последних устройства оснащены чипом Apple A12Z. Он не такой быстрый, как Apple A12X.
Полностью ТОП выглядит следующим образом:
- iPad Pro 3 (12,9-дюймовый)
- iPad Pro 4 (12,9-дюймовый)
- iPad Pro 4 (11-дюймовый)
- iPad Pro 3 (11-дюймовый)
- iPad Air 4
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 11 Pro Max
Все айфоны во 2 половине рейтинга. Даже iPhone 12 Pro Max.
Источник: mydrivers.com
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