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ТОП 10 самых мощных гаджетов Apple

8 Апр, 2021

ТОП 10 самых мощных гаджетов Apple

В пятерке лучших – ни одного iPhone.

Популярный бенчмарк AnTuTu продолжает радовать рейтингами. Опубликован мартовский ТОП самых производительных мобильных гаджетов Apple.

Первые 5 мест закономерно захватили “яблочные” планшеты. Возглавил список 12,9-дюймовый iPad Pro 3, набравший 727 861 баллов. В сказанном ему помог процессор Apple A12X.

iPad Pro 3

На второй строчке – 12,9-дюймовый iPad Pro 4 с результатом 717 856 баллов. Замыкает тройку iPad Pro 4 с 11-дюймовым экраном. На его счету – 712 939 баллов.

Оба последних устройства оснащены чипом Apple A12Z. Он не такой быстрый, как Apple A12X.

ТОП 10 самых мощных гаджетов Apple

Полностью ТОП выглядит следующим образом:

  1. iPad Pro 3 (12,9-дюймовый)
  2. iPad Pro 4 (12,9-дюймовый)
  3. iPad Pro 4 (11-дюймовый)
  4. iPad Pro 3 (11-дюймовый)
  5. iPad Air 4
  6. iPhone 12 Pro Max
  7. iPhone 12 mini
  8. iPhone 12
  9. iPhone 12 Pro
  10. iPhone 11 Pro Max

Все айфоны во 2 половине рейтинга. Даже iPhone 12 Pro Max.

Источник: mydrivers.com

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