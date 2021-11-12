Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов на Android

Интересные модели.

Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные среднебюджетные смартфоны за октябрь 2021 года. На первом месте оказался Realme GT Master Edition. У нас эта модель к сожалению не продается.

Вот топ смартфонов.

Вот топ на изображении:

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