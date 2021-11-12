Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов на Android
Интересные модели.
Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные среднебюджетные смартфоны за октябрь 2021 года. На первом месте оказался Realme GT Master Edition. У нас эта модель к сожалению не продается.
Вот топ смартфонов.
- Realme GT Master Edition (базируется на чипсете Snapdragon 778G);
- Xiaomi Mi 11 Lite (внутри Snapdragon 778G);
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (отличный смартфон, мы о нем писали);
- Samsung Galaxy A52S (аппаратной основой гаджета стал Snapdragon 778G);
- Samsung Galaxy M52 (также на Snapdragon 778G);
- HUAWEI nova 7 (Kirin 985, SoC от самой HUAWEI);
- OPPO Reno 6 (сердцем девайса является Dimensity 900 от MediaTel, обзор смартфона у нас)
- Google Pixel 5 (аппаратной основой гаджета стал Snapdragon 765G);
- Xiaomi Mi 10T Lite (внутри Snapdragon 750G);
- OPPO Reno 5 A (,базируется на Snapdragon 765G).
Вот топ на изображении:
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