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Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов на Android

12 Ноя, 2021

Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов на Android

Интересные модели.

Создатели бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные среднебюджетные смартфоны за октябрь 2021 года. На первом месте оказался Realme GT Master Edition. У нас эта модель к сожалению не продается.

Вот топ смартфонов.

  1. Realme GT Master Edition (базируется на чипсете Snapdragon 778G);
  2. Xiaomi Mi 11 Lite (внутри Snapdragon 778G);
  3. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (отличный смартфон, мы о нем писали);
  4. Samsung Galaxy A52S (аппаратной основой гаджета стал Snapdragon 778G);
  5. Samsung Galaxy M52 (также на Snapdragon 778G);
  6. HUAWEI nova 7 (Kirin 985, SoC от самой HUAWEI);
  7. OPPO Reno 6 (сердцем девайса является Dimensity 900 от MediaTel, обзор смартфона у нас)
  8. Google Pixel 5 (аппаратной основой гаджета стал Snapdragon 765G);
  9. Xiaomi Mi 10T Lite (внутри Snapdragon 750G);
  10. OPPO Reno 5 A (,базируется на Snapdragon 765G).

Вот топ на изображении:

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