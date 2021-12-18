Топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года
Вот они!
В 2021 году громких кинопремьер хватало. Тут и великолепная «Дюна», и грандиозная новая «Матрица», и совершенно потрясающий «Человек-Паук: Нет Пути Домой» и многое-многое другое. А что будет в следующем году? Чего ждем больше всего?
Вот горячая десятка:
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
Да, необычный выбор актера. Но в талант режиссера Мэтта Ривза мы верим. Надеемся, что этот «Бэтмен» окажется не хуже потрясающего нолановского. Когда? В марте.
«Крик»
Ура, настоящий «Крик» возвращается. С Кортни Кокс и Девидом Аркеттом, как и положено!
«Тор: Любовь и гром»
Хочется верить, что получится также эмоционально, как и в случае с недавним «Человеком-Пауком».
«Топ Ган: Мэверик»
Для фанатов первого «Топ Гана» настоящий подарок. И снова с Томом Крузом. Благо постарел он (внешне) не слишком.
«Убийцы цветочной луны»
Масштабный триллер-вестерн Мартина Скорсезе, основанный на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». И с Леонардо ди Каприо в главной роли. Рецепт настоящего суперхита.
«Мир Юрского периода: Господство»
Лично я «Парк Юрского периода» обожаю. С детства. И любой новый фильм франшизы тут же бегу смотреть в кинотеатр. Побегу и на этот! Динозавры это круто. Было в детстве, есть и сейчас.
«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
Умная фантастика с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Провал попросту невозможен.
«Миссия: невыполнима 7»
Еще один крутой боевик с Томом Крузом в главой роли. Ждем всего того же, что было в предыдущих шести частях. Захватывающий экшен без особой мысли, услада для глаз.
«Анчартед: На картах не значится»
Картина по игре. С крутыми актерами, Томом Холландом и Марком Уолбергом. По играм картины редко выходят стоящие. Но тут команда подходит серьезно.
«Флэш» c Эзрой Миллером и Беном Аффлеком
Ждем настолько же закрученного сюжета, как в сериале. Ну и крутейшие спецэффекты, ведь речь идет о дорогом блокбастере.
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