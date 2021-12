Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года — от «Дома Дракона» до «Оби-Вана Кеноби»

Вот!

О главных фильмах следующего года мы вам уже рассказали. Теперь же назовем десятку самых ожидаемых сериалов. Ждем много интересного.

«Дома Дракона»

А это предыстория «Игры Престолов», в которой рассказывается история семьи Таргариенов, правивших Вестеросом вместе с драконами.

«Властелин колец»

Грандиозный проект Amazon с гигантским бюджетом. Но пересказывать знакомые события книги и трилогии Джексона не станут. События будут разворачиваться во Вторую Эпоху, задолго до действия книги. И »Хоббита», к слову, тоже.

«Женщина-Халк»

Халком был мужик. Теперь же Халком будет женщина. Это, к слову, двоюродная сестра оригинального Халка.

«Мисс Марвел»

А это фильм про девушку-мусульманку с героическими способностями во вселенной Marvel.

«Миротворец»

История-ответвление «Отряда самоубийц»

«Лунный рыцарь»

Снова супергерои. На этот раз сверхспособности человек получил от Бога Луны. Актеры топовые: Оскар Айзек и Итан Хоук.

«Одни из нас»

Сериал по мотивам сверхпопулярной игры-хоррора The Last of Us. Сама игра, как фильм. Так что ждем достойный сериал.

«Пэм и Томми»

История отношений Памэлы Андэрсон и Томми Ли! Неожиданно!

«Песочный человек»

Экранизация комиксов Нила Геймана про царя Царства снова Морфея. Интересный комикс, к слову. Хочется верить, что сериал будет не хуже.

«Оби-Ван Кеноби»

Очередной сериал в знаменитой вселенной Star Wars. Действие развернется через десять лет после событий «Звездных воин: Мести Ситхов». В главных ролях Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

