Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года — от «Дома Дракона» до «Оби-Вана Кеноби»
Вот!
О главных фильмах следующего года мы вам уже рассказали. Теперь же назовем десятку самых ожидаемых сериалов. Ждем много интересного.
Поехали!
«Дома Дракона»
А это предыстория «Игры Престолов», в которой рассказывается история семьи Таргариенов, правивших Вестеросом вместе с драконами.
«Властелин колец»
Грандиозный проект Amazon с гигантским бюджетом. Но пересказывать знакомые события книги и трилогии Джексона не станут. События будут разворачиваться во Вторую Эпоху, задолго до действия книги. И »Хоббита», к слову, тоже.
«Женщина-Халк»
Халком был мужик. Теперь же Халком будет женщина. Это, к слову, двоюродная сестра оригинального Халка.
«Мисс Марвел»
А это фильм про девушку-мусульманку с героическими способностями во вселенной Marvel.
«Миротворец»
История-ответвление «Отряда самоубийц»
«Лунный рыцарь»
Снова супергерои. На этот раз сверхспособности человек получил от Бога Луны. Актеры топовые: Оскар Айзек и Итан Хоук.
«Одни из нас»
Сериал по мотивам сверхпопулярной игры-хоррора The Last of Us. Сама игра, как фильм. Так что ждем достойный сериал.
«Пэм и Томми»
История отношений Памэлы Андэрсон и Томми Ли! Неожиданно!
«Песочный человек»
Экранизация комиксов Нила Геймана про царя Царства снова Морфея. Интересный комикс, к слову. Хочется верить, что сериал будет не хуже.
«Оби-Ван Кеноби»
Очередной сериал в знаменитой вселенной Star Wars. Действие развернется через десять лет после событий «Звездных воин: Мести Ситхов». В главных ролях Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.
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