Топ-10 самых популярных приложений для iPhone

Какие приложения самые-самые сегодня?

Эксперты Sensor Tower составили топ-10 самых популярных приложения для айфонов за апрель 2021 года. На первом месте расположилась социальная сеть TikTok. Она пользуется огромной популярностью, затмевая твиттер, Facebook и даже Instagram в последнее время. Далее следует YouTube. Замыкает тройку лидеров Instagram.

А весь топ-10? Вот он:

TikTok (социальная сеть) YouTube (хостинг видео) Instagram (социальная фото-сеть) WhatsApp (мессенджер) Facebook (социальная сеть) ZOOM (программа для организации видеоконференций) Messenger (фирменный мессенджер Facebook) CapCut (бесплатный и качественный видеоредактор) Gmail (почтовый клиент) GoogleMaps (карты)

И никакого Telegram…

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