Топ-10 самых популярных приложений для iPhone
Какие приложения самые-самые сегодня?
Эксперты Sensor Tower составили топ-10 самых популярных приложения для айфонов за апрель 2021 года. На первом месте расположилась социальная сеть TikTok. Она пользуется огромной популярностью, затмевая твиттер, Facebook и даже Instagram в последнее время. Далее следует YouTube. Замыкает тройку лидеров Instagram.
А весь топ-10? Вот он:
- TikTok (социальная сеть)
- YouTube (хостинг видео)
- Instagram (социальная фото-сеть)
- WhatsApp (мессенджер)
- Facebook (социальная сеть)
- ZOOM (программа для организации видеоконференций)
- Messenger (фирменный мессенджер Facebook)
- CapCut (бесплатный и качественный видеоредактор)
- Gmail (почтовый клиент)
- GoogleMaps (карты)
И никакого Telegram…
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