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Топ-10 самых популярных приложений для iPhone

8 Май, 2021

Топ-10 самых популярных приложений для iPhone

Какие приложения самые-самые сегодня?

Эксперты Sensor Tower составили топ-10 самых популярных приложения для айфонов за апрель 2021 года. На первом месте расположилась социальная сеть TikTok. Она пользуется огромной популярностью, затмевая твиттер, Facebook и даже Instagram в последнее время. Далее следует YouTube. Замыкает тройку лидеров Instagram.

Tik Tok могут заблокировать

А весь топ-10? Вот он:

  1. TikTok (социальная сеть)
  2. YouTube (хостинг видео)
  3. Instagram (социальная фото-сеть)
  4. WhatsApp (мессенджер)
  5. Facebook (социальная сеть)
  6. ZOOM (программа для организации видеоконференций)
  7. Messenger (фирменный мессенджер Facebook)
  8. CapCut (бесплатный и качественный видеоредактор)
  9. Gmail (почтовый клиент)
  10. GoogleMaps (карты)

И никакого Telegram…

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