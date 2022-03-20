Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2021 года
На первом месте не айфон.
Эксперты OMDIA составили рейтинг самых популярных смартфонов 2021 года. На первом месте оказался вовсе не айфон. Лидером стал Samsung Galaxy A13. Айфон 12 лишь на второй позиции. А кто на третьей? Тоже Айфон, но более свежий, Айфон 13.
Весь топ-10 ниже:
- Samsung Galaxy A12 (продано почти 52 миллиона)
- Айфон 12 (продано около 42 миллионов)
- Айфон 13 (почти 35 миллионов покупок)
- Айфон 11 (почти 34 миллиона проданных смартфонов)
- Redmi 9A (почти 27 миллионов)
- Айфон 12 Про Макс (около 26 миллионов проданных смартфонов)
- Айфон 13 Про Макс (порядка 24 миллионов)
- Айфон 12 Про (около 21 миллиона)
- Айфон 13 Про (примерно 19,5 миллиона)
- Samsung Galaxy A02 (почти 18,5 миллиона)
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