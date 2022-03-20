Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2021 года

На первом месте не айфон.

Эксперты OMDIA составили рейтинг самых популярных смартфонов 2021 года. На первом месте оказался вовсе не айфон. Лидером стал Samsung Galaxy A13. Айфон 12 лишь на второй позиции. А кто на третьей? Тоже Айфон, но более свежий, Айфон 13.

Весь топ-10 ниже:

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