ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в мире. В нем шесть айфонов!

На каком месте iPhone 12 mini?

Apple опять можно поздравить с успехом. Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала интересный отчет. Она изучила мировые продажи смартфонов в январе 2021 года.

По результатам исследования был составлен своеобразный рейтинг. В него вошло сразу несколько моделей iPhone.

Почти весь ТОП 10 состоит из устройств Apple. Они не оставили шансов конкурентам.

Вот полный список Counterpoint Research:

iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 11 Redmi 9A Redmi 9 Samsung Galaxy A21S iPhone 12 Mini Samsung Galaxy A31 iPhone SE 2020

Легко заметить, что iPhone доминируют. Минимальное сопротивление оказывают лишь Redmi и Samsung.

Взглянуть бы на статистику за февраль и март. Там у гаджетов Apple больше соперников.

Источник: 9to5mac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)