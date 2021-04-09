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ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в мире. В нем шесть айфонов!

9 Апр, 2021

ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в мире. В нем шесть айфонов!

На каком месте iPhone 12 mini?

Apple опять можно поздравить с успехом. Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала интересный отчет. Она изучила мировые продажи смартфонов в январе 2021 года.

iPhone 12

По результатам исследования был составлен своеобразный рейтинг. В него вошло сразу несколько моделей iPhone.

Почти весь ТОП 10 состоит из устройств Apple. Они не оставили шансов конкурентам.

ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в мире. В нем шесть айфонов!

Вот полный список Counterpoint Research:

  1. iPhone 12
  2. iPhone 12 Pro Max
  3. iPhone 12 Pro
  4. iPhone 11
  5. Redmi 9A
  6. Redmi 9
  7. Samsung Galaxy A21S
  8. iPhone 12 Mini
  9. Samsung Galaxy A31
  10. iPhone SE 2020

Легко заметить, что iPhone доминируют. Минимальное сопротивление оказывают лишь Redmi и Samsung.

Взглянуть бы на статистику за февраль и март. Там у гаджетов Apple больше соперников.

Источник: 9to5mac.com

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