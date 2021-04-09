ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в мире. В нем шесть айфонов!
На каком месте iPhone 12 mini?
Apple опять можно поздравить с успехом. Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала интересный отчет. Она изучила мировые продажи смартфонов в январе 2021 года.
По результатам исследования был составлен своеобразный рейтинг. В него вошло сразу несколько моделей iPhone.
Почти весь ТОП 10 состоит из устройств Apple. Они не оставили шансов конкурентам.
Вот полный список Counterpoint Research:
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 11
- Redmi 9A
- Redmi 9
- Samsung Galaxy A21S
- iPhone 12 Mini
- Samsung Galaxy A31
- iPhone SE 2020
Легко заметить, что iPhone доминируют. Минимальное сопротивление оказывают лишь Redmi и Samsung.
Взглянуть бы на статистику за февраль и март. Там у гаджетов Apple больше соперников.
Источник: 9to5mac.com
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