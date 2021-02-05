Новости

Топ-10 смартфонов iPhone и планшетов iPad, которыми владельцы довольны больше всего

5 Фев, 2021

Топ-10 смартфонов iPhone и планшетов iPad, которыми владельцы довольны больше всего

Неожиданно.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu составили рейтинг удовлетворенности пользователей устройствами на операционной системе iOS.

iPhone SE и iPhone 6s получили iOS 14. Это конец?

Удивительно, но новых Айфонов в нем нет вовсе. В топ-10 вошли только три модели iPhone — компактный iPhone SE, а также iPhone 6S и 6S Plus. Горячую десятку оккупировали Айпэды.

Смотрим:

  1. iPad Pro c 12,9-дюймовым дисплеем
  2. Крошечный iPhone SE с 4-дюймовым экраном
  3. iPad Pro 9,7-дюймовой панелью
  4. Маленький iPad mini4
  5. Премиальный iPad Pro 2
  6. iPad Air 2
  7. Большой iPhone 6s Plus
  8. Топовый iPad Pro 4
  9. Уже древний iPhone 6s
  10. iPad 5

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий