Топ-10 смартфонов iPhone и планшетов iPad, которыми владельцы довольны больше всего
Неожиданно.
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu составили рейтинг удовлетворенности пользователей устройствами на операционной системе iOS.
Удивительно, но новых Айфонов в нем нет вовсе. В топ-10 вошли только три модели iPhone — компактный iPhone SE, а также iPhone 6S и 6S Plus. Горячую десятку оккупировали Айпэды.
Смотрим:
- iPad Pro c 12,9-дюймовым дисплеем
- Крошечный iPhone SE с 4-дюймовым экраном
- iPad Pro 9,7-дюймовой панелью
- Маленький iPad mini4
- Премиальный iPad Pro 2
- iPad Air 2
- Большой iPhone 6s Plus
- Топовый iPad Pro 4
- Уже древний iPhone 6s
- iPad 5
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