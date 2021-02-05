Топ-10 смартфонов iPhone и планшетов iPad, которыми владельцы довольны больше всего

Неожиданно.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu составили рейтинг удовлетворенности пользователей устройствами на операционной системе iOS.

Удивительно, но новых Айфонов в нем нет вовсе. В топ-10 вошли только три модели iPhone — компактный iPhone SE, а также iPhone 6S и 6S Plus. Горячую десятку оккупировали Айпэды.

Смотрим:

iPad Pro c 12,9-дюймовым дисплеем Крошечный iPhone SE с 4-дюймовым экраном iPad Pro 9,7-дюймовой панелью Маленький iPad mini4 Премиальный iPad Pro 2 iPad Air 2 Большой iPhone 6s Plus Топовый iPad Pro 4 Уже древний iPhone 6s iPad 5

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