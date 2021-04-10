ТОП 10 смартфонов по соотношению производительности и цены

Среди моделей стоимостью от $300 до $450.

Antutu продолжает снабжать нас интересными рейтингами. Бенчмарк опубликовал ТОП смартфонов, выдающих максимум за свою цену.

Список составлен по результатам тестирования за март 2021 года. Рассматривались лишь устройства, стоящие от 300 до 450 американских долларов.

Лидером стал Redmi K30S Extreme Commemorative Edition. А именно – версия с 8 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 128 ГБ. Заслуженное первое место.

На второй строчке – IQOO Neo5. С аналогичным Redmi K30S объемом памяти.

Третьим по счету идет Redmi K40 Pro. У этого аппарата ОЗУ поменьше – 6 ГБ.

Также в пятерку лучших вошли Realmi X7 Pro 5G и iQOO Neo3. Достижения остальных телефонов – на скриншоте.

Источник: antutu.com

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