Топ-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее остальных
Полезная информация.
Покупаете смартфон на год или два? Тогда информация о том, насколько сильно он дешевеет, будет для вас важной и полезной. Напомним, что традиционно айфоны теряют в цене менее стремительно, чем флагманы на Android’е. Но есть и андройдфоны, которые медленно дешевеют. Компания Huishoubao регулярно публикует рейтинги наиболее устойчивых в цене моделей. Любопытно, что на первом месте вовсе не iPhone. В десятке аж 6 моделей Huawei. И только 3 айфона.
Вот топ-10.
- Флагманский Huawei Mate 40 Pro Plus
- Премиальный iPhone 12 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
- Великолепный Huawei P40 Pro+
- Топовый iPhone 12 Pro Max
- Базовый iPhone 12
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei P40 Pro, который официально продается в РФ
- Huawei Mate 30E Pro 5G, старый, но удалый
- Xiaomi Mi 10 Ultra, да, несмотря на возраст
В общем, если берете смартфон с прицелом на перепродажу, Huawei Mate 40 Pro+, iPhone 12 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro+, iPhone 12 Pro Max или даже базовый iPhone 12, как раз то, что вам нужно.
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