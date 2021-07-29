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Топ-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее остальных

29 Июл, 2021

Топ-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее остальных

Полезная информация.

Покупаете смартфон на год или два? Тогда информация о том, насколько сильно он дешевеет, будет для вас важной и полезной. Напомним, что традиционно айфоны теряют в цене менее стремительно, чем флагманы на Android’е. Но есть и андройдфоны, которые медленно дешевеют. Компания Huishoubao регулярно публикует рейтинги наиболее устойчивых в цене моделей. Любопытно, что на первом месте вовсе не iPhone. В десятке аж 6 моделей Huawei. И только 3 айфона.

Вот топ-10.

  1. Флагманский Huawei Mate 40 Pro Plus
  2. Премиальный iPhone 12 Pro
  3. Huawei Mate 40 Pro
  4. Великолепный Huawei P40 Pro+
  5. Топовый iPhone 12 Pro Max
  6. Базовый iPhone 12
  7. Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  8. Huawei P40 Pro, который официально продается в РФ
  9. Huawei Mate 30E Pro 5G, старый, но удалый
  10. Xiaomi Mi 10 Ultra, да, несмотря на возраст

В общем, если берете смартфон с прицелом на перепродажу, Huawei Mate 40 Pro+, iPhone 12 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro+, iPhone 12 Pro Max или даже базовый iPhone 12, как раз то, что вам нужно.

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