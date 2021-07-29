Топ-10 смартфонов, которые дешевеют медленнее остальных

Полезная информация.

Покупаете смартфон на год или два? Тогда информация о том, насколько сильно он дешевеет, будет для вас важной и полезной. Напомним, что традиционно айфоны теряют в цене менее стремительно, чем флагманы на Android’е. Но есть и андройдфоны, которые медленно дешевеют. Компания Huishoubao регулярно публикует рейтинги наиболее устойчивых в цене моделей. Любопытно, что на первом месте вовсе не iPhone. В десятке аж 6 моделей Huawei. И только 3 айфона.

Вот топ-10.

Флагманский Huawei Mate 40 Pro Plus Премиальный iPhone 12 Pro Huawei Mate 40 Pro Великолепный Huawei P40 Pro+ Топовый iPhone 12 Pro Max Базовый iPhone 12 Huawei Mate 40 RS Porsche Design Huawei P40 Pro, который официально продается в РФ Huawei Mate 30E Pro 5G, старый, но удалый Xiaomi Mi 10 Ultra, да, несмотря на возраст

В общем, если берете смартфон с прицелом на перепродажу, Huawei Mate 40 Pro+, iPhone 12 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro+, iPhone 12 Pro Max или даже базовый iPhone 12, как раз то, что вам нужно.

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