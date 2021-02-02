Топ-15 городов с самым быстрым 5G — iPhone 12 не даст соврать
Быстрее всего в Сеуле (Южная Корея).
Южнокорейское агентство новостей Yonhap составило топ-15 городов планеты с самым быстрым мобильным интернетом пятого поколения (5G). Проверяли сеть с помощью Айфон 12. На гаджет установили хорошо известное приложение Ookla Speedtest.
Результаты такие:
- Сеул (Южная Корея) — 472,28 MBit/s;
- Дубай (ОАЭ) — 338,53 MBit/s;
- Эр-Рияд (Саудовская Аравия) — 319,25 MBit/s;
- Сидней (Австралия) — 319,25 MBit/s;
- Хельсинки (Финляндия) — 238,5 MBit/s;
- Токио (Япония) — 193,21 MBit/s;
- Берлин (Германия) — 163,57 MBit/s;
- Лондон (Англия) — 161,58 MBit/s;
- Цюрих (Швейцария) —– 151,91 MBit/s;
- Рим (Италия) — 150,2 MBit/s;
- Гонконг — 140,75 MBit/s;
- Амстердам (Нидерланды) — 140,19 MBit/s;
- Мадрид (Испания) — 133,45 MBit/s;
- Нью-Йорк (США) — 97,33 MBit/s;
- Сингапур — 93,62 MBit/s.
А где же Москва? А нет ее. 5G у нас не работают. Когда заработают? Мы, честно, не знаем.
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