Топ-15 городов с самым быстрым 5G — iPhone 12 не даст соврать

Быстрее всего в Сеуле (Южная Корея).

Южнокорейское агентство новостей Yonhap составило топ-15 городов планеты с самым быстрым мобильным интернетом пятого поколения (5G). Проверяли сеть с помощью Айфон 12. На гаджет установили хорошо известное приложение Ookla Speedtest.

Результаты такие:

Сеул (Южная Корея) — 472,28 MBit/s; Дубай (ОАЭ) — 338,53 MBit/s; Эр-Рияд (Саудовская Аравия) — 319,25 MBit/s; Сидней (Австралия) — 319,25 MBit/s; Хельсинки (Финляндия) — 238,5 MBit/s; Токио (Япония) — 193,21 MBit/s; Берлин (Германия) — 163,57 MBit/s; Лондон (Англия) — 161,58 MBit/s; Цюрих (Швейцария) —– 151,91 MBit/s; Рим (Италия) — 150,2 MBit/s; Гонконг — 140,75 MBit/s; Амстердам (Нидерланды) — 140,19 MBit/s; Мадрид (Испания) — 133,45 MBit/s; Нью-Йорк (США) — 97,33 MBit/s; Сингапур — 93,62 MBit/s.

А где же Москва? А нет ее. 5G у нас не работают. Когда заработают? Мы, честно, не знаем.

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