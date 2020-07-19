Топ-5 фильмов, которые зрители оценили на высший балл

Идеальные фильмы на вечер.

Не всегда кинокритики полностью солидарны с обычными зрителями. Бывает и такое, когда зрители называют фильм шедевром и не устают хвалить его, но критикам чего-то не хватает и они публикуют довольно сдержанные отзывы. По крайней мере, первоначально, пока не осознали свою ошибку. Топ-5 таких фильмов собрали в этой подборке.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Гениальный фильм с оскароносной Фрэнсис МакДорманд в главной роли. По сюжету героиня фильма Милдред Хейс решается на необычный шаг, чтобы указать на бездействие полиции в поиске убийцы ее единственной дочери. Она арендует три билборда на въезде в город, на которых оставляет послание главе полиции Уильяму Уиллоуби.

Одержимость

История о молодом барабанщике Эндрю, мечта которого — стать великим. И, как кажется, ей суждено осуществиться. Он попадает в оркестр настоящего гения — Теренса Флетчера, работать с которым мечтает каждый музыкант. Однако выясняется, что наставник оказывается по-настоящему безжалостным, когда дело касается музыки.

Престиж

Великий фильм Кристофера Нолана, получивший внушительную порцию критики от экспертов, поспешно сменивших гнев на милость, после осознания величины снятого гениальным режиссером шедевра.

Фильм рассказывает о двух соперничающих фокусниках-иллюзионистах Роберте и Альфреде. Чтобы побить успехи друг друга, они начинают натурально враждовать. Это приводит к тому, что под угрозой оказываются жизни окружающих их людей.

Бойцовский клуб

С «Бойцовским клубом» связан, пожалуй, самый громкий провал критиков. После выхода культовый фильм Дэвида Финчера буквально растоптали. К счастью, любовь зрителей заставила критиков кардинально пересмотреть свое мнение. Этот удивительный фильм рассказывает историю сотрудника страховой компании, убитого рутиной и страдающего бессонницей. В один день он встречает харизматичного торговца мылом Тайлера Дердена, который приглашает его в таинственный бойцовский клуб, способный изменить его жизнь к лучшему.

Исчезнувшая

Фильм рассказывает историю Ника Данна — некогда любящего и чуткого супруга. Ему предстоит искать свою жену, которая пропала прямо в день празднования пятилетия супружеской жизни. Вместе с полицией он обнаруживает кровь и следы борьбы в доме. Однако только Ник понимает, что все это — подстроенная его женой инсталляция в рамках ее излюбленной игры «охота за сокровищами».

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