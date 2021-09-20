Топ-5 фишек iPhone 13 Pro — почему стоит взять его, а не iPhone 13

Крутой айфон.

iPhone 13 Pro интереснее просто iPhone 13. Это факт. Но и стоит он дороже. Однако мы уверены, что переплатить все-таки стоит. Почему?

Об этом ниже.

1) Дисплей с Pro Motion с частотой обновления от 10 до 120 Гц и яркостью 1000 нит

Экран у iPhone 13 Pro такой, какой и должен быть у флагманского дорого смартфона. Адаптивная частота обновления позволяет сэкономить заряд аккумулятора, а еще при 120 Гц куда приятнее играть. 60 Гц у iPhone 13 это прошлый век.

Кроме того, яркость выше у iPhone 13 Pro, 1000 нит против 800 нит. А пиковая? 1200 нит! В солнечный день это большое преимущество.

2) Версия на 1 ТБ для тех, кто против iCloud

Не желаете хранить все свои видео и фото в iCloud? Что же, тогда вам нужен смартфон с большим количеством флеш-памяти. У iPhone 13 Pro есть версия на 1 ТБ. Хватит на годы. Даже если снимать продолжительные видео в 4K.

3) Лучше камера

Камера и правда намного лучше.

Вот, что есть у прошки:

LiDAR для быстрой фокусировки. Возможность съемки в RAW. Возможность съемки видео в режиме ProRes. Телевик с 3-кратным приближением, основная камера с f/1.5, матрица больше на 12%, ультраширик f/1.8 с автофокусом, режим макро для ультраширика у iPhone 13 Pro.

4) A15 Bionic с 5-ядерным GPU и 6 ГБ ОЗУ

У iPhone 13 Pro и A15 Bionic премиальный, не такой, как у базовой модели. Отличается более быстрым графическим процессором. Чем это полезно для нас? Например, более быстрой обработкой видео.

Ну и в играх он круче.

5) Для тех, кто любит смотреть видео

Да, парадокс, у iPhone 13 аккумулятор больше, чем у iPhone 13 Pro. Но меньше iPhone 13 Pro от этого работать не стал. А в режиме просмотра видео, так и вовсе, оказывается лучше простой версии. Дополнительные 3 часа!

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