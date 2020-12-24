ТОП-5 гаджетов, которые Apple представят в 2021 году

2020 год плавно подходит к концу, и многие уже начинают строить прогнозы по поводу следующего. Кстати, для Apple он выдался более чем удачным. Переход на чип собственного производства, отличная популярность новых iPhone и другие большие проекты вселяют надежду. Каких устройств мы можем ждать от компании в следующем году? Попробуем разобраться.

Обновленный iPhone 12S

Скорее всего Apple продолжат традицию и выпустят чуть обновленный «двенадцатый» iPhone. Это практически традиция. 2020-ый дал нам целых четыре iPhone 12, и впервые за свою историю компания также представила уменьшенную версию своего устройства iPhone 12 Mini. К сожалению, высокой популярностью он не пользуется. Если спрос на «уменьшенный двенадцатый» будет таким же низким как сейчас, то не уверены, что технологический гигант выпустит обновленный iPhone 12S Mini. А вот за остальные модели можно быть уверенным.

Новые Apple Watch

Здесь ожидать супер изменений тоже не стоит. Appe Watch Series 6 уже достаточно укомплектованы всевозможными датчиками, что добавлять что-то новое станет проблематично. Вообще, 2020-ый год можно назвать годом экспериментов, потому что в линейке умных часов Apple представили покупателями еще и Appe Watch SE, бюджетную версию своих часов. В новых Apple Watch ребята Купертино, вероятнее всего, добавят минимум изменений, так что прорыва ждать не стоит. Дизайн же должен остаться таким же.

Безрамочный iPad

А вот по поводу планшетов новости поинтереснее. Аналитики допускают, что в следующем году Apple могут представить безрамочные iPad. О каких именно моделях идет речь, пока что прогнозировать сложно. Некоторые склоняются к тому, что в 2021 году дизайн будет обновлен у классической версии iPad. Рассчитывать на изменения в iPad Mini пока что не стоит. Возможно, Apple возьмутся за него, но несколькими годами позднее.

Новый MacBook Pro 16 на ARM

Запуск процессора М1 превзошел все ожидания. Похоже, что такого не ожидали даже в Apple. Вполне ожидаемо, что в компании захотят использовать свой чип в других устройствах. Аналитики допускают, что следующим таким устройством станет MacBook Pro 16. Вполне ожидаемо!

AirTag

Слухи о нем ходят уже очень давно. Универсальное устройство, с помощью которого вы никогда не потеряете то, что часто теряете – это удобно. Многие рассчитывали увидеть Apple AirTag еще на осенней презентации, но не вышло.

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