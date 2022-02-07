Топ-5 камерофонов в 2022 году — какой смартфон лучший для фото?
Выясним.
Мы уже рассказывали вам, какие смартфоны были лучшими для мобильной фотографии в прошлом году. А что в этом? Ситуация изменилась.
Вот пятерка лидеров.
iPhone 13 Pro/13 Pro Max
Да, оба. Дело в том, что камеры у 13 Pro и 13 Pro Max на 100% идентичные. Да, всего 12 Мп. Но эти три датчика по 12 Мп творят чудеса.
В чем плюсы?
- Точность экспозиции.
- Идеальный баланс белого.
- Автофокусировка на высоте.
- Детализация почти идеальная.
- Ночной режим изумителен.
- Снимают видео лучше, чем любые другие смартфоны на рынке.
- Приятный макрорежим.
О самих смартфонах:
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro против iPhone XS — сравним, как снимают смартфоны
Huawei P50 Pro
Датчики на 50+40+64+13. Почти идеальный камерофон, который у нас пока что официально не продают. Но можно взять на том же Али.
Плюсы?
- Монохромный датчик позволяет повысить детализацию до невообразимого уровня.
- Низкий уровень шума и днем, и ночью.
- Для съемки неподвижных объектов лучше смартфона не существует.
- А еще тут самый-самый зум.
Почитать о смартфоне можно у нас же:
Xiaomi Mi 11 Ultra
Нет, не Xiaomi 12. Дело в том, что Xiaomi Mi 11 Ultra снимает куда лучше.
Вот главные достоинства его камеры на 50+48+48 Мп:
- Классный зум.
- Хорошая детализация.
- Правильная экспозиция.
- Естественная цветопередача.
- Почти нет шумов.
- Отличные ночные снимки.
О смартфоне:
Samsung Galaxy S21 Ultra
Пока не вышел Galaxy S22 Ultra самым крутым камерофоном Samsung является именно этот девайс.
У него датчики на 108+10+10+12 Мп. А плюсы?
- 10-кратный оптический зум. Это нечто!
- Отличный ночной режим.
- Классный портретные фото.
- Широкоугольные фото очень приятные.
О смартфоне:
iPhone 13 mini
Еще один айфон. И единственный не флагман в топе. К тому же всего лишь с двойной камерой.
Почему в топе?
- Лучше камерофона (и компактной камеры для съемок видео) в компактном корпусе не существует. Тут такие же камеры, как в Айфон 13 Про/13 Про Макс, за исключением телевика. Ну и макрорежима нет.
- Все плюсы те же, что у старших моделей, за исключением зума.
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