Топ-5 камерофонов в 2022 году — какой смартфон лучший для фото?

Выясним.

Мы уже рассказывали вам, какие смартфоны были лучшими для мобильной фотографии в прошлом году. А что в этом? Ситуация изменилась.

Вот пятерка лидеров.

iPhone 13 Pro/13 Pro Max

Да, оба. Дело в том, что камеры у 13 Pro и 13 Pro Max на 100% идентичные. Да, всего 12 Мп. Но эти три датчика по 12 Мп творят чудеса.

В чем плюсы?

Точность экспозиции.

Идеальный баланс белого.

Автофокусировка на высоте.

Детализация почти идеальная.

Ночной режим изумителен.

Снимают видео лучше, чем любые другие смартфоны на рынке.

Приятный макрорежим.

О самих смартфонах:

Huawei P50 Pro

Датчики на 50+40+64+13. Почти идеальный камерофон, который у нас пока что официально не продают. Но можно взять на том же Али.

Плюсы?

Монохромный датчик позволяет повысить детализацию до невообразимого уровня.

Низкий уровень шума и днем, и ночью.

Для съемки неподвижных объектов лучше смартфона не существует.

А еще тут самый-самый зум.

Почитать о смартфоне можно у нас же:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Нет, не Xiaomi 12. Дело в том, что Xiaomi Mi 11 Ultra снимает куда лучше.

Вот главные достоинства его камеры на 50+48+48 Мп:

Классный зум.

Хорошая детализация.

Правильная экспозиция.

Естественная цветопередача.

Почти нет шумов.

Отличные ночные снимки.

О смартфоне:

Samsung Galaxy S21 Ultra

Пока не вышел Galaxy S22 Ultra самым крутым камерофоном Samsung является именно этот девайс.

У него датчики на 108+10+10+12 Мп. А плюсы?

10-кратный оптический зум. Это нечто!

Отличный ночной режим.

Классный портретные фото.

Широкоугольные фото очень приятные.

О смартфоне:

iPhone 13 mini

Еще один айфон. И единственный не флагман в топе. К тому же всего лишь с двойной камерой.

Почему в топе?

Лучше камерофона (и компактной камеры для съемок видео) в компактном корпусе не существует. Тут такие же камеры, как в Айфон 13 Про/13 Про Макс, за исключением телевика. Ну и макрорежима нет.

Все плюсы те же, что у старших моделей, за исключением зума.

Подробнее:

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