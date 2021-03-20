Топ-5 китайских смартфонов, которые можно купить в начале 2021 года (версия Роскачества)
Вот они, самые-самые.
Эксперты Роскачества, которые ранее назвали лучшие смартфоны из доступных на российском рынке на начало 2021 года, теперь составили тематический топ-5 лучших китайских моделей.
Вот они:
- Huawei Mate 40 Pro на 256 ГБ;
- OnePlus Nord N10 5G на 128 ГБ;
- Redmi Note 9T на 128 ГБ;
- POCO M3 на 128 ГБ;
- OnePlus Nord N100 на 64 ГБ.
Первый стоит у нас более 80 000 рублей. За второй просят 20 000 рублей. Третий оценивается в 22 000 рублей. За Покофон надо выложить 15 000. А за пятый номер — около 13 000 рублей.
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