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Топ-5 китайских смартфонов, которые можно купить в начале 2021 года (версия Роскачества)

20 Мар, 2021

Топ-5 китайских смартфонов, которые можно купить в начале 2021 года (версия Роскачества)

Вот они, самые-самые.

Эксперты Роскачества, которые ранее назвали лучшие смартфоны из доступных на российском рынке на начало 2021 года, теперь составили тематический топ-5 лучших китайских моделей.

Вот они:

  1. Huawei Mate 40 Pro на 256 ГБ;
  2. OnePlus Nord N10 5G на 128 ГБ;
  3. Redmi Note 9T на 128 ГБ;
  4. POCO M3 на 128 ГБ;
  5. OnePlus Nord N100 на 64 ГБ.

Первый стоит у нас более 80 000 рублей. За второй просят 20 000 рублей. Третий оценивается в 22 000 рублей. За Покофон надо выложить 15 000. А за пятый номер — около 13 000 рублей.

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