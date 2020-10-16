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Топ-5 крутых фишек iPhone 12

16 Окт, 2020

Топ-5 крутых фишек iPhone 12

Самое главное.

Смартфоны серии iPhone 12 наконец-то были представлены. Как и ожидалось, Apple показала сразу четыре новых модели — простой iPhone 12, компактный iPhone 12 Mini, премиальный iPhone 12 Pro и флагманский iPhone 12 Pro Max.

Что в новых айфонах самое важное? Каковы их главные отличительные характеристики, топовые фишки, ради которых миллионы побегут в магазины?

Выясняем.

OLED-дисплеи теперь всюду

Если раньше базовые модели айфонов (например, те же iPhone XR и iPhone 11) оснащались устаревшими IPS-панелями, то теперь все иначе. Относительно недорогие iPhone 12 Mini и iPhone 12 получили такие же OLED-дисплеи, как и премиальные Pro-версии.

У всех iPhone 12 экраны Super Retina XDR. Они очень яркие, контрастные, с высокой плотностью пикселей.

Айфоны 12 для всех — разнообразие форм-факторов

Хотите по-настоящему компактный айфон? Пожалуйста. iPhone 12 Mini c 5,4-дюймовым дисплеем по габаритам даже меньше, чем iPhone SE второго поколения (а также iPhone 6, 6s, 7, 8).

iPhone 12 mini

Нравятся лопатофоны? Тоже не беда. Apple предлагает свой самый большой айфон в истории. Это 6,7-дюймовый флагман iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Ну и золотая середина — iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми дисплеями.

  • Размеры Айфон 12 Мини — 131,5 на 64,2 на 7,4 мм,;
  • Размеры Айфон 12 и 12 Pro — 146,7 на 71,5 на 7,4 мм,
  • Размеры Айфон 12 Pro Max  — 160,8 на 78,1 на 7,4 мм.

Быстрый интернет 5G

Это действительно крутая и важная фишка. Которую, увы, мы оценить не сможем. По той простой причине, что в России мобильные сети пятого поколения попросту не работают. И заработают ой как не скоро.

Кстати, скоростной миллиметровый 5G айфоны 12 поддерживают только в США. В остальных странах приходится довольствоваться «медленным» 5G на частотах ниже 6 ГГц.

Магнитная зарядка MagSafe

Полезная функция магнитной зарядки. Да еще и скоростной — на 15 Вт. Минус — придется докупать аксессуары, а они у Apple дорогостоящие.

Apple MagSafe

К слову, в будущем нечто подобное MagSafe может стать единственным вариантом зарядки у айфонов последующих поколений. По слухам, Apple планирует вовсе избавиться от каких-либо портов в iPhone.

Крепкие айфоны — защита Ceramic Shield

И, конечно, не забываем об ударопрочности и защищенности дисплея от царапин. Производитель заявляет, что серия iPhone 12 в 4 раза крепче модельного ряда iPhone 11. Мы это обязательно проверим, когда будем тестировать новые айфоны.

Но на бумаге звучит круто!

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