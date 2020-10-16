Топ-5 крутых фишек iPhone 12

Самое главное.

Смартфоны серии iPhone 12 наконец-то были представлены. Как и ожидалось, Apple показала сразу четыре новых модели — простой iPhone 12, компактный iPhone 12 Mini, премиальный iPhone 12 Pro и флагманский iPhone 12 Pro Max.

Что в новых айфонах самое важное? Каковы их главные отличительные характеристики, топовые фишки, ради которых миллионы побегут в магазины?

Выясняем.

OLED-дисплеи теперь всюду

Если раньше базовые модели айфонов (например, те же iPhone XR и iPhone 11) оснащались устаревшими IPS-панелями, то теперь все иначе. Относительно недорогие iPhone 12 Mini и iPhone 12 получили такие же OLED-дисплеи, как и премиальные Pro-версии.

У всех iPhone 12 экраны Super Retina XDR. Они очень яркие, контрастные, с высокой плотностью пикселей.

Айфоны 12 для всех — разнообразие форм-факторов

Хотите по-настоящему компактный айфон? Пожалуйста. iPhone 12 Mini c 5,4-дюймовым дисплеем по габаритам даже меньше, чем iPhone SE второго поколения (а также iPhone 6, 6s, 7, 8).

Нравятся лопатофоны? Тоже не беда. Apple предлагает свой самый большой айфон в истории. Это 6,7-дюймовый флагман iPhone 12 Pro Max.

Ну и золотая середина — iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми дисплеями.

Размеры Айфон 12 Мини — 131,5 на 64,2 на 7,4 мм,;

Размеры Айфон 12 и 12 Pro — 146,7 на 71,5 на 7,4 мм,

Размеры Айфон 12 Pro Max — 160,8 на 78,1 на 7,4 мм.

Быстрый интернет 5G

Это действительно крутая и важная фишка. Которую, увы, мы оценить не сможем. По той простой причине, что в России мобильные сети пятого поколения попросту не работают. И заработают ой как не скоро.

Кстати, скоростной миллиметровый 5G айфоны 12 поддерживают только в США. В остальных странах приходится довольствоваться «медленным» 5G на частотах ниже 6 ГГц.

Магнитная зарядка MagSafe

Полезная функция магнитной зарядки. Да еще и скоростной — на 15 Вт. Минус — придется докупать аксессуары, а они у Apple дорогостоящие.

К слову, в будущем нечто подобное MagSafe может стать единственным вариантом зарядки у айфонов последующих поколений. По слухам, Apple планирует вовсе избавиться от каких-либо портов в iPhone.

Крепкие айфоны — защита Ceramic Shield

И, конечно, не забываем об ударопрочности и защищенности дисплея от царапин. Производитель заявляет, что серия iPhone 12 в 4 раза крепче модельного ряда iPhone 11. Мы это обязательно проверим, когда будем тестировать новые айфоны.

Но на бумаге звучит круто!

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