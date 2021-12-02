Топ-5 лучших игр 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple Arcade и Apple TV по версии Apple

Расскажем вам.

Apple подвела геймерские итоги пока еще текущего года (до следующего уже меньше месяца, время летит). Мы рассказали, какие приложения выбрали купертиновцы. Теперь же называем топ-5 игр 2021 года по версии самой дорогой компании мира.

Итак, поехали!

Главный игровой проект 2021 года для смартфонов Айфон: многопользовательская MOBA LoL: Wild Rift .

. Самая крутая игра текущего года для планшетов iPad: нелинейная супергероическая экшен-RPG Future Revolution во вселенной MARVEL .

. Топовая игра для компьютеров и ноутбуков Mac: легендарный квест Myst (точнее, переосмысление игры с новой визуализацией).

(точнее, переосмысление игры с новой визуализацией). Главный игровой проект этого года для медиаплеера Apple TV: тактический экшен-шутер с видом сверху Space Marshals 3 .

. Лучшая игра в сервисе Apple Arcade: масштабная JRPG Fantasian .

Что почитать об играх еще?

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