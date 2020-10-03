ТОП-5 лучших кабелей для iPhone на AliExpress

Подборка сертифицированных аксессуаров для вашего iPhone.

Владельцы яблочных гаджетов нередко сталкиваются с проблемой перетирания оригинальных кабелей из-за которого они быстро выходят из строя. Если вы не хотите тратиться на оригинальную продукцию от Apple, то мы собрали вас лучшие кабели с сертификацией MFI на AliExpress.

Ugreen

Цена: 877 рублей за провод длиной 0,5 m.

Ugreen – один из самых популярных брендов по производству технических аксессуаров. Этот кабель подходит для всех видов iPhone, более того производитель обещает быструю зарядку вашего гаджета. Аксессуар имеет несколько вариантов длины кабеля и расцветок – белую и черную.

Joyroom

Цена: 299 рублей

Эти кабели от Joyroom отличаются своим ярким дизайном и мощностью 3A. У аксессуара стандартная длина – 1,2 m, есть также вариант с разъемом USB Type C, который отлично подойдет для MacBook.

ESR

Цена: 674 рубля.

Еще один популярный производитель акссесуаров для техники, который выпускает прочные кабели для iPhone из ПВХ. У аксессуара один вариант длины провода – 1 m и серо-черная расцветка.

Selectec

Цена: 180 рублей

Кабель обладает прочным материалом и хорошими характеристиками. Одно из главных преимуществ – можно приобрести в комплекте с адаптером по очень экономичной цене.

MaGeek

Цена: 838 рублей

Стандартный Lightning кабель для яблочных гаджетов, который имеет несколько вариантов длины. Совместим с огромным количеством устройств Apple, в том числе и iPod. Производитель заявляет о высокой прочности материала и хорошей мощности аксессуара – 2.4A.

А какой из проводов больше всего понравился вам? Сами-то каким сейчас пользуетесь?

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