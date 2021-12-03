Топ-5 лучших сериалов осени на Netflix — смотреть обязательно

Подборка в пятницу!

Продолжаем публиковать наши традиционные пятничные подборки сериалов. Сегодняшняя тема — сериалы Netflix. Свежие, осенние. И обязательно захватывающие!

Что стоит увидеть?

Жестокие Эльфы

Жестокая рождественская сказка из Дании. Действие происходит на малонаселенном островке, где люди живут бок о бок с существами, которых называют лесными эльфами. Но эльфы тут отнюдь не такие, к каким мы привыкли по традиционному фэнтези.

Симпатичная, где-то медитативная и чрезвычайно грустная история непонимания одних другими…

Затерянные в космосе (3 сезон)

Продолжение чудесного сериала, каких, казалось бы, уже не снимают. Добрая, зрелищная, качественная фантастика с яркими героями, душевными роботами и по-настоящему крутым космосом. Жаль, что это последний сезон. К роботу и семье, которую он защищает, мы уже так привыкли…

Зов Ада

Посмотрели безумную Игру в Кальмара? Что же, вот вам еще одно, даже более безумное шоу из Южной Кореи. На этот раз, посвященное нашей реальности, где людям, вдруг, начали выносить смертные приговоры некие потусторонние существа, забирающие их в ад в назначенный срок.

Что за этим стоит? Нечто неожиданное. Посмотрите. Удивитесь точно!

Ковбой Бибоп

Идеальная экранизация культового одноименного аниме. С отлично подобранными актерами, джазом и стилем, выкрученными на максимум. Гротекс? Конечно. Но и драма тоже. Хоть и с юмором.

Ждем продолжения.

Аркейн

На редкость умная, красивая и трогательная история двух сестер, оказавшихся по разные стороны баррикад в жестоком мире Лиги Легенд. Да, мультсериал сделан по игре League of Legends. Но сделан максимально качественно. Сюжет — топ!

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