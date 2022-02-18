Топ-5 особенностей уличных видеокамер

Рассказываем.

Многообразие выбора гаджетов в маркетплейсе стремительно растет, старые модели заменяются новыми, с более привлекательными для пользователя функциями. Сочетание широких функциональных возможностей продуктов на рынке, современных инновационных технологий, удобства интеграции и гибкой ценовой политики позволят выбрать наиболее релевантный вариант, подходящий под любой запрос аудитории.

Безопасность всегда была ключевым фактором любой частной собственности, и с развитием технологического прогресса, системы, её обеспечивающие, вышли на совершенно новый уровень. Появились новые видеокамеры с более высоким качеством съемки, снимающие в режиме «онлайн» и передающие картинку сразу на смартфон, а также камеры со встроенным искусственным интеллектом реагирующие на движение. Существует множество самых различных вариантов камер, оснащенных последними технологиями и необходимо разобраться в некоторых из них.

1. Возможность поговорить со своими родными и близкими

Особенно важным является поддержка контакта с людьми, которые остаются дома, однако не все камеры видеонаблюдения обладают функцией двусторонней аудиосвязи. В уличной камере видеонаблюдения Ezviz C3W Pro используется улучшенная версия данной функции: высокая четкость динамиков и расширенный диапазон охвата позволяют громко и четко слышать звук как в помещении, так и за его пределами.

На работе, командировке или отъезде в магазин за покупками, вы всегда можете оставаться в контакте с домочадцами, благодаря двум внешним антеннам камеры, обеспечивающих надежное управление данными связи даже на больших расстояниях.

2. Поддержка функции цветной ночной съемки

Современные видеокамеры оснащены функцией ночного видения, профессиональными оптическими линзами и инфракрасными датчиками для лучшего воспроизведения цветного изображения даже при плохом освещении в любых погодных условиях.

Например, камера EZVIZ C3N имеет адаптивный выбор режимов, что поможет настроить нужный формат съемки: стандартное черно-белое видеонаблюдение, цветной режим ночной съемки, и smart-режим, который преображает картинку в четкое цветное ночное изображение при попадании в объектив камеры человека.

3. Безопасное видеонаблюдение и освещение

Камеры, сочетающие функцию видеонаблюдения и защиты, являются новой категорией видеонаблюдений, которая активно привлекает внимание пользователей. Видеокамера LC1C с радиусом действия 270 градусов не только позволяет видеть происходящее в поле зрения охраняемого объекта, но также активно защищает территорию от незваных гостей, используя сирену и прожекторы. Более того через мобильное приложение всегда можно выбрать зоны, в которых прожекторы будут включаться при обнаружении движения.

Прожекторы LC1C могут выступать не только как охранная система, но и с легкостью заменит уличные фонари для комфортного передвижения по территории. Через мобильное приложение EZVIZ можно включать и выключать прожекторы, а также настраивать яркость освещения.

4. Функция записи голосовых сообщений

Камера с данной функцией подойдет автолюбителям и владельцам загородных домой с парковочной зоной. Запись собственного голосового сообщение позволит вам избежать неудобных ситуаций, например, если неизвестный человек поставит свой автомобиль на вашу парковку. Не придется выходить из дома и выяснять причину парковки на вашей частной собственности, потому что камера автоматически при обнаружении движения будет воспроизводить записанное голосовое сообщение и даст инструкцию припарковаться в другом месте.

5. Распознавание людей и транспортных средств

Удобство и комфорт использования видеокамеры заключается в том, чтобы распознавание людей было по-настоящему умным. Камера C3X распознает движения человека и транспортных средств в реальном времени на основе встроенного искусственного интеллекта, что позволит получать оповещения только от определенных объектов.

Такой вариант видеосъемки считается оптимальным, так как камера автономна и не нуждается в постоянном наблюдении и работает наиболее эффективно в тех местах, где лишних движений потенциально не должно быть.

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