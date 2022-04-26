ТОП-5 поразительных достопримечательностей России

Увидеть своими глазами!



На территории России расположилось бесчисленное множество исторических памятников, выдающихся творений архитектуры и удивительных чудес природы. Их разнообразие настолько велико, что сложно выбрать, на что обратить внимание в первую очередь. Эксперты Bronevik.com помогут сориентироваться в этом вопросе, рассказав, какие из достопримечательностей России действительно стоит увидеть своими глазами.

Красная площадь

Визитная карточка не только Москвы, но и всей страны в целом. Уникальная в своем роде площадь получила такое название не только из-за цвета: слово “красная” в данном случае означает “красивая и удивительная”. Особенность этого места заключается еще и в том, что оно включает в себя целый ряд других достопримечательностей, таких как: ГУМ — один из главных торговых центров России, построенные в XVIII веке Воскресенские ворота, и, конечно же, Кремль. Отдельно стоит отметить один из самых красивых храмов страны — Собор Василия Блаженного. Перечислять красоты Красной площади можно бесконечно, но вывод один: даже самый искушенный путешественник найдет здесь то, что западет ему в душу на долгие годы.

Кунгурская пещера

Одна из самых необычных и интересных достопримечательностей России — ледяная Кунгурская пещера, которая является первостепенным местом посещения туристов на Урале. Визитная карточка города расположилась на окраине города Кунгур в селе Филипповка. Ее размеры и красота поражают воображение, а уникальное строение (пещера образует комплекс с ледяной горой комплекс) позволяет гостям оказаться буквально в новом загадочном мире. Интересно, что люди, которые неоднократно посещали это необычное место утверждают, что пещера каждый раз предстает перед ними по-новому. Осенью 2011 года в пещере был оборудован лечебный грот. Воздух внутри насыщен аэроионами, благотворно влияющими на здоровье. Здесь можно лечить бронхиальную астму, бронхиты, регулировать уровень артериального давления и просто успокаивать нервную систему.

Озеро Байкал

Еще со школьных лет многие мечтают вживую увидеть самое глубокое озеро на планете, находящееся в Иркутской области. Такое желание вполне закономерно: Байкал славится не только своими размерами, глубиной, но и огромным содержанием чистейшей пресной воды. Невозможно не обратить внимание на удивительную флору и фауну озера, ведь в нем обитает почти 3000 видов растений, но, что более интересно, 80% из них уникальны и не встречаются больше нигде. Официально признанное “Чудо России” — лакомый кусочек не только для иностранных гостей, но и для россиян. Самый лучший период для посещения озера — середина сентября, сезон золотой осени.

Помимо своих фактических достоинств, территория близ Байкала считается одним из лучших мест во всей стране для туристической поездки. Местные красоты, курортные зоны и атмосфера обеспечат незабываемый отдых для души и тела. Размещение — неотъемлемая часть отдыха. Средняя цена на отель вблизи Байкала при бронировании через сервис Bronevik.com варьируется в диапазоне от 4 до 5 тысяч рублей за ночь.

Петергоф

Санкт-Петербург не просто так называется второй столицей России: по количеству достопримечательностей город если не обгоняет Москву, то точно не уступает. Главным, по мнению многих критиков и экспертов, достоянием Питера является Петергоф. Построенная в начале 18 века Петром I резиденция для загородного отдыха гордо возвышается на южном берегу Финского залива. Петергоф относится к самым красивым достопримечательностям России, это объясняется сосредоточением огромного количества исторических сооружений и произведений искусства в одном месте. Дворцово-парковый ансамбль — неизменный фаворит среди прочих не только у иностранных туристов, но и у жителей Петербурга.

Мамаев Курган

Холм, возвышающийся в Центральном районе города Волгограда на правом берегу реки Волги, история которого связана с печальными событиями Великой Отечественной войны. Монумент памяти героев был открыт в городе в 1967 году, а на его территории захоронены останки воинов-защитников Сталинграда. Там же расположена гигантская статуя Родина-мать, высотой в 86 метров. Путешественники могут увидеть ее невооруженным глазом еще издалека, задолго до прибытия на место. Говорят, что в одной ее ладони вполне может поместиться крупный автомобиль. Наиболее известным и востребованным мероприятием среди туристов издавна является церемония смены караула, которая проходит на Мамаевом Кургане каждый час с 9 до 19 часов.

Вас также может заинтересовать:

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)