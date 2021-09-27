Топ-5 роботов-пылесосов 2021

Помощники по дому.

Робот-пылесос уже давно есть почти у каждого. Это реальные помощники по дому, которые помогают людям сэкономить время на уборке. А топовые модели могут даже стать полноценной заменой большим ручным пылесосам. Главное выбрать правильно. Ниже мы расскажем о пятерке лучших.

Итак, вот топ-5 роботов-пылесосов в 2021 году:

Вероятно, лучший робот-пылесос в мире, который можно купить за деньги. Более того, сейчас действует скидка. Если раньше он стоил 44 тысячи, то теперь за него просят 32 390 рублей. По крайней мере, такая вкусная цена замечена на Ozon. За эти деньги предлагается стильный робот с резервуаром для воды на 250 мл, 2 боковыми щетками, пылесборником на 300 мл, HEPA-фильтром, LDS-лидаром и мягким бампером.

Чем хорош? Тезисно:

Продвинутая зарядная станция, которая умеет автоматически очищать пылесборник после уборки (внутри находится мешок объемом 3 л, хватит на месяц). Вытягивает все, даже волосы и мелкие частички пыли.

LDS-лидар четвертого поколения (изучает квартиру/дом, делает точную карту и убирает, что называется, по уму). Запоминает до 5 карт. Полезно для разных комнат.

Умеет преодолевать препятствия высотой до 2 см.

Есть возможность ДУ-управления, а также управления голосом или с помощью смартфона.

С помощью пульта робот-пылесос можно направить на волосы или большое количество грязи.

Режим мытья полов. Воды в резервуаре хватает на влажную уборку квартиры или дома площадью 250 квадратных метров.

Огромная мощность всасывания (2700 Па). Один из мощнейших роботов-пылесосов в мире.

Низкий уровень шума (80-90 дБ).

Система очистки воздуха, которая позволяет избавить ваш дом от пыли и частичек волос, вызывающих аллергию. Также уничтожает пылевых клещей. Проводит дезодорацию воздуха.

Емкость батареи составляет 5200 мА*ч. Хватит на 3,5 часа работы.

Xiaomi Roborock S7

Флагманский робот-пылесос от Xiaomi. Также получил док-станцию с функцией самостоятельно очистки пылесборника. Отлично справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Есть режим ультразвуковой уборки. Благодаря этому робот ототрет даже засохшую грязь.

Стоит такой робот 43 тысячи рублей.

Hobot Legee 7

Мощный робот с LDS-датчиком нового поколения. Главная фишка тут — чистящий модуль с 2 движущимися платформами, на которых находятся микрофибры. Идеален для влажной уборки.

Способен запомнить пять карт. Квадратный корпус позволяет справляться с уборкой углов. Есть поддержка голосовых команд. Цена — 45 тысяч рублей.

Xiaomi Viomi s9

Еще один пылесос с док-станцией, которая способна в автоматическом режиме чистить пылесборник. Пылесос получил лазерный дальномер, умеет убирать на сухую и выполнять мойку полов. Опций множество.

Цена? Всего 21,5 тысячи.

iLife A10S

У iLife A10s есть функции сухой уборки и режим мойки пола. Навигация основана на LDS-датчик. Управлять можно с помощью смартфона или пульта.

Главный плюс iLife A10S это его невысокая цена. Купить его можно за 18 тысяч рублей.

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