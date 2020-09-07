ТОП-5 самых необычных клавиатур

Клавиатура-джинсы, виртуальная консоль и пишущий шар: мы нашли самые необычные клавиатуры нашего времени.

КЛАВИАТУРА НА ЛИСТЕ БУМАГИ

Ученые из американского университета Пердью придумали клавиатуру, которую можно распечатать на любом листе бумаги. Они создали уникальную технологию печати, благодаря которой на бумагу наносятся молекулы с высоким содержанием фтора. Это позволяет внедрить в бумагу электрические схемы. Такую напечатанную клавиатуру можно подключить к любому устройству. Для работы такого ноу-хау не нужно электричество. Энергия вырабатывается благодаря контакту с пальцами пользователя. По словам ученых, такие клавиатуры скоро сможет напечатать каждый.

КЛАВИАТУРА-ШАР

Консоль в виде шара приобрела странную форму по наследству от своего далекого предка – пишущей машинки, изобретенной датчанином Хансеном.

КЛАВИАТУРА-БРАСЛЕТ

Одной из самых необычных клавиатур по праву стала разработка компании iKey. Если наручные компьютеры когда-то считались неотъемлемым атрибутом героев фантастических блокбастеров, то сегодня такие разработки поступают на коммерческий рынок. Клавиатура AK-39 это наручный браслет, который пользователь может использовать в полевых условиях. Девайс оснащен классической QWERTY-раскладкой и зерновой подсветкой.

КЛАВИАТУРА-ЛАЗЕР

Еще более фантастической выглядит модель Bluetooth Laser Virtual Keyboard. Маленькая лазерная коробочка-протектор транслирует клавиатуру на любую поверхность. Соединяясь с компьютером через Bluetooth, она обеспечивает работу виртуальной клавиатуры до 120 минут без подзарядки.

КЛАВИАТУРА-ДЖИНСЫ

Почетное первое место в нашем рейтинге самых необычных девайсов занимают вовсе не клавиатуры в виде браслета или проектора. Компания Keyboard Pants создала клавиатуру…вшитую в джинсы. Подсвечивающиеся клавиши расположены прямо на коленях, а USB-кабель протянут в виде ремня. Производитель не уточнил будет ли такой гаджет водонепроницаемым или как долго будет работать без подзаряда, однако клавиатура-джинсы станет самой неординарной вашей покупкой.

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