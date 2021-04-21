ТОП 5 самых продаваемых смартфонов в мире
Huawei нет в пятерке лучших.
Как дела с мировыми продажами смартфонов? Ответ может дать новый отчет Strategy Analytics. Аналитическая компания поделилась статистикой за первый квартал 2021.
Названы не конкретные модели, а бренды. Всего за указанный период было отгружено 340 миллионов устройств. На 24% больше, чем в прошлом году.
Лидером рейтинга стала Samsung. На ее счету – 77 миллионов умных телефонов. Или 23% рынка.
Apple вторая в списке. Она продала 57 миллионов айфонов. Замыкает тройку Xiaomi, реализовавшая 49 миллионов гаджетов.
Четвертую строчку занимает Oppo, а пятую – Vivo. Их показатели – 23 и 20 миллионов соответственно.
Где Huawei? Она в ТОП 5 не вошла. Сказались американские санкции.
Источник: mydrivers.com
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