ТОП 5 самых продаваемых смартфонов в мире

Huawei нет в пятерке лучших.

Как дела с мировыми продажами смартфонов? Ответ может дать новый отчет Strategy Analytics. Аналитическая компания поделилась статистикой за первый квартал 2021.

Названы не конкретные модели, а бренды. Всего за указанный период было отгружено 340 миллионов устройств. На 24% больше, чем в прошлом году.

Лидером рейтинга стала Samsung. На ее счету – 77 миллионов умных телефонов. Или 23% рынка.

Apple вторая в списке. Она продала 57 миллионов айфонов. Замыкает тройку Xiaomi, реализовавшая 49 миллионов гаджетов.

Четвертую строчку занимает Oppo, а пятую – Vivo. Их показатели – 23 и 20 миллионов соответственно.

Где Huawei? Она в ТОП 5 не вошла. Сказались американские санкции.

Источник: mydrivers.com

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