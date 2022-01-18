Топ-5 самых продаваемых смартфонов в России в 2021 году
В цифрах и деньгах.
Один из крупнейших ритейлеров в РФ «М.Видео-Эльдорадо» назвал самые популярные смартфоны за минувший год. И на первом месте оказался бюджетный Redmi 9A. А кто на втором? Айфон. Нет, не самый новый. Напротив, относительно недорогой — Айфон 11.
Количественный топ-5 такой:
- Redmi 9A (32 ГБ)
- Айфон 11 (128 ГБ)
- Samsung Galaxy A12 (32 ГБ)
- Samsung Galaxy A12 (64 ГБ)
- Redmi 9 (64 ГБ)
А если в деньгах? Тогда одни айфоны:
- Айфон 11 (128 ГБ)
- Айфон 11 (64 ГБ)
- Айфон 12 (128 ГБ)
- Айфон 12 Про Макс (256 ГБ)
- Айфон 12 Про (128 ГБ)
Также сообщается, что в этом году доля смартфонов из Китая уменьшилась. На них приходится 50%. В 2020-м году было 55%. А вот позиции Apple и Samsung, напротив, усилились.
Топ-5 самых-самых брендов среди россиян:
- Samsung
- Xiaomi
- Apple
- Realme
- HONOR
Люди стали больше интересоваться дорогими смартфонами. Продажи устройств дороже 50 тысяч рублей выросли на 70% по сравнению с 2020-м годом. 14% всех проданных в РФ смартфонов как раз дороже 50 000. В деньгах же это аж 45%! 95% дорогих смартфонов в РФ продают Apple и Samsung.
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