Топ-5 самых продаваемых смартфонов в России в 2021 году

В цифрах и деньгах.

Один из крупнейших ритейлеров в РФ «М.Видео-Эльдорадо» назвал самые популярные смартфоны за минувший год. И на первом месте оказался бюджетный Redmi 9A. А кто на втором? Айфон. Нет, не самый новый. Напротив, относительно недорогой — Айфон 11.

Количественный топ-5 такой:

Redmi 9A (32 ГБ) Айфон 11 (128 ГБ) Samsung Galaxy A12 (32 ГБ) Samsung Galaxy A12 (64 ГБ) Redmi 9 (64 ГБ)

А если в деньгах? Тогда одни айфоны:

Айфон 11 (128 ГБ) Айфон 11 (64 ГБ) Айфон 12 (128 ГБ) Айфон 12 Про Макс (256 ГБ) Айфон 12 Про (128 ГБ)

Также сообщается, что в этом году доля смартфонов из Китая уменьшилась. На них приходится 50%. В 2020-м году было 55%. А вот позиции Apple и Samsung, напротив, усилились.

Топ-5 самых-самых брендов среди россиян:

Samsung Xiaomi Apple Realme HONOR

Люди стали больше интересоваться дорогими смартфонами. Продажи устройств дороже 50 тысяч рублей выросли на 70% по сравнению с 2020-м годом. 14% всех проданных в РФ смартфонов как раз дороже 50 000. В деньгах же это аж 45%! 95% дорогих смартфонов в РФ продают Apple и Samsung.

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