Топ-5 смартфонов дешевле 20 000 рублей

Актуально на осень 2021 года.

Перед вами подборка достойных смартфонов, которые можно приобрести на российском рынке дешевле 20 000 рублей. Все устройства, представленные ниже, совершенно точно не разочаруют.

Начнем.

Смартфон, который можно приобрести за 18 500 рублей. Параметры, при этом, почти флагманские. Тут великолепный AMOLED-дисплей, мощный геймерский чип Helio G95, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и квадрокамера на 64+8+2+2 Мп. Наконец, аккумулятор на 5000 мА*ч позволяет девайсу работать целые сутки без подзарядки.

Еще один бюджетный смартфон с AMOLED-экраном, чипом Helio G95, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Камера также состоит из четырех датчиков, на 64, 8, 2 и 2 Мп. Среди других преимуществ: аккумулятор на 5000 мА*ч, быстрая зарядка, защита от воды и великолепное качество съемки.

Еще один суперхит. Правда, вместо AMOLED тут IPS-экран. Зато внутри мощный чипсет Dimensity 810, классная камера на 50+2 Мп и стильный дизайн. Среди других плюсов: батарея на 5000 мА*ч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Пока ждем Galaxy A33 вполне можно купить Galaxy A32, благо стоит он всего 18 тысяч рублей. За эти деньги пользователь получит 6,4-дюймовый sAMOLED-дисплей, чипсет Helio G80, отличную камеру с датчиками на 64+8+5+5 Мп. А еще, что редко встречается на бюджетниках, подэкранный сканер отпечатков пальцев.

TECNO POVA 2

А это самый необычный девайс в нашей подборке. А еще — самый дешевый. Всего то 13 500 рублей! Характеристики, при этом, более чем достойные. Тут огромный 6,9-дюймовый дисплей, геймерский чип Helio G85, квадрокамера с датчиками на 48+2+2+2 Мп. Но главное — огромная батарея на 7000 мА*ч. Пару дней автономной работы гарантировано.

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