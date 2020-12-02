ТОП-5 смартфонов начала 2000-ых, вспоминаем самые лучшие

Устройства нашей молодости, не иначе

О понятии “кнопочный телефон” вспоминают разве что для подарков своей бабушке, и подобные устройства давно перешли в статус ретро. Попробуем вспомнить самые популярные телефоны начала 21-го века. Возможно, вы даже являлись владельцем одного из них!

Samsung C100

Тонкий, стильный, с цветным экраном и хорошей полифонией. На момент запуска (2003) год его можно было честно назвать стильной трубкой. Ну и конечно же, внешний вид. Правда соотношения между экраном и корпусом оставляли желать лучшего. Но в эпоху кнопочных телефонов это не считалось зазорным, это сейчас всем подавай 87% покрытия экрана…..

Siemens A50

Возможно, у кого-нибудь из ваших знакомых был такой аппарат. Никаких цветных экранов (для начала 2000-ых это было нормой), зато была записная книжка, органайзер и блокнот. Вообще Siemens пользовался достаточно большой популярностью в ту эпоху. Не во многом благодаря хорошему дизайну и удобному меню. А помните эту красивую желтую подсветку экрана и клавиш? Эх, времена.

Motorola C350

Еще один популярнейший бренд в те времена. Новенький Motorola мог похвастаться цветным изобрежением, 24-голосной полифонией и полноценным GPRS. Тогда телефоны этого бренда имели свой узнаваемый, можно сказать, агрессивный стиль: резкие углы и упор на обтекаемые элементы дизайна. Определенно, один из бестселлеров того времени.

Nokia N-Gage

Попытка Nokia совместить в одном устройстве смартфон и игровую приставку. И не сказать, что блин вышел комом! Опять же, устройство решало главную проблему гейминга на телефонах – неудобное управление. В N-Gage добавили полноценный левый стик и расположили кнопки по аналогии со старыми геймпадами в стиле Sega Genesis.

Nokia 3310

Этот телефон невозможно не включить в рейтинг ретро. Пожалуй, это единственное устройство «той эпохи», с которым знакомо молодое поколение (спасибо огромному количеству шуток про его прочность). Этот Nokia был неубиваемым. Да, он был толстым, аляповатым и многие шутили про то, что это кирпич, но зато какой! Кстати, он считается одним из самых продаваемых устройств за всю историю Nokia – более 126 миллионов. Здесь было четыре игры, калькулятор, таймер и даже система голосового набора. Поистине музейный экспонат.

А какой телефон их той эпохи нравился вам больше всего?

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